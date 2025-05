Razer przedstawił dwa nowe produkty stworzone z myślą o mobilnych graczach: mysz Razer Basilisk Mobile oraz klawiaturę Razer Joro. Czym charakteryzują się nowe urządzenia i ile kosztują? Przyjrzyjmy się nowościom.

Wysypało tych nowości od Razer. Niedawno ujawniono zadziwiające myszki ze wsparciem AI, a teraz dla odmiany... kolejna myszka ze wsparciem AI oraz ultralekka klawiatura.

Razer Basilisk Mobile w szczegółach

Mysz Razer Basilisk Mobile to nowa wersja popularnego modelu, tym razem mniejsza i bardziej "mobilna". Mysz waży zaledwie 76 gramów, a kompaktowy kształt powoduje, że sprawdzi się zarówno podczas grania, jak i wykonywania codziennych zadań.



Razer Basilisk Mobile po prawej

Dzięki trzem trybom połączenia (w tym bezprzewodowemu Razer HyperSpeed) oraz baterii działającej nawet do 105 godzin, użytkownicy mogą liczyć na stabilną, płynną rozgrywkę bez opóźnień.

Mysz posiada aż 10 przycisków, które można dowolnie zaprogramować, oraz nową funkcję AI Prompt Master, umożliwiającą korzystanie z inteligentnych skrótów i sprawniejsze wyszukiwanie podczas rozgrywki. Czujnik optyczny Razer Focus X 18K gwarantuje precyzję sięgającą 99,4%, a przełączniki optyczne trzeciej generacji są w stanie wytrzymać nawet do 90 milionów naciśnięć.

Technologia Razer HyperScroll z opcją przewijania w czterech kierunkach pozwala na błyskawiczne przeglądanie treści (w trybie Free-Spin) lub dokładne przewijanie (w trybie Tactile Cycling).

Razer Joro – ekstremalnie lekka klawiatura

Razer Joro to najlżejsza i najcieńsza klawiatura, jaką kiedykolwiek stworzyła ta marka – waży zaledwie 374 gramy, a grubość wynosi 16,5 mm. Mimo kompaktowej formy, urządzenie oferuje pełny rząd klawiszy funkcyjnych oraz przyciski kierunkowe, a niski profil klawiszy sprzyja naturalnemu ułożeniu dłoni, co ogranicza zmęczenie nawet przy długotrwałym korzystaniu.

Klawiatura oferuje wytrzymałe klawisze z powłoką UV, pełną personalizację za sprawą Razer Synapse 4 – makra, skróty, tryb Hypershift, szybkie i precyzyjne działanie dzięki mechanizmowi Razer Snap Tap​.

Razer Joro współpracuje z urządzeniami Apple – na klawiszach znajdują się dodatkowe oznaczenia dostosowane do systemów macOS, iPadOS i iOS. Klawisz Microsoft Copilot umożliwia natychmiastowy dostęp do asystenta AI w systemie Windows. Klawiatura może bezprzewodowo łączyć się z trzema urządzeniami jednocześnie za pośrednictwem Bluetooth 5.0, a jej bateria pozwala na działanie do 1800 godzin. Oprócz tego urządzenie oferuje podświetlenie Razer Chroma RGB, pozwalające na wybór spośród 16,8 miliona kolorów, co daje możliwość pełnej personalizacji wyglądu klawiatury.

Razer Synapse dla Mac dostępny w wersji beta

Firma Razer zapowiedziała udostępnienie testowej wersji Razer Synapse dla użytkowników systemu macOS. Dzięki temu posiadacze komputerów Apple mogą teraz korzystać z funkcji takich jak tworzenie makr, Snap Tap czy dostosowywanie podświetlenia RGB – wcześniej dostępnych jedynie dla systemu Windows. Oprogramowanie współpracuje z 17 urządzeniami, w tym z nową klawiaturą Razer Joro, myszą Razer Viper V3 Pro oraz klawiaturą BlackWidow V4 Pro 75%.

Cena i dostępność

Razer Basilisk Mobile – cena sugerowana podana przez producenta wynosi 99,99 EUR.

Razer Joro – cena sugerowana podana przez producenta wynosi 129,99 EUR.

Źródło: Razer