Odchudzony Samsung Galaxy S25 Edge z datą premiery. Podsumowujemy przecieki

Samsung wysłał swojego flagowca na terapię odchudzającą. Galaxy S25 Edge jest już na ostatniej prostej.

Producent potwierdził, że najcieńszy smartfon w jego historii zostanie zaprezentowany 13 maja. Co ciekawe, data została ujawniona także przez polski oddział, co sugeruje, że - wbrew niektórym plotkom - dostępność Galaxy S25 Edge najpewniej nie będzie ograniczona do garstki azjatyckich i zachodnich rynków.

Warto przypomnieć, że smartfon był zapowiadany "na raty". W styczniu, podczas premiery pozostałych modeli z linii Galaxy S25, Samsung opublikował krótki zwiastun, a na marcowe targi MWC 2025 przywiózł prototyp.

Samsung Galaxy S25 Edge - grubość i specyfikacja

Choć do premiery zostało jeszcze kilka dni, serwisowi WinFuture udało się dotrzeć do zdjęć prasowych oraz kompletu danych technicznych. Dzięki temu możemy już porównać specyfikację z pozostałymi reprezentantami serii Galaxy S25:

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Ekran AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,2 cala,

2340 x 1080 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,7 cala,

3120 x 1440 (513 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów AMOLED 6,9 cala,

3120 x 1440 (498 ppi),

1-120 Hz LTPO.

jasność do 2600 nitów Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 128, 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/1,9,

tryb makro Aparat tele - 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat tele - - - 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

f/3,4,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM,

UWB Czytnik linii papilarnych w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy w ekranie,

ultradźwiękowy Bateria 3900 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 4000 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 4900 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne 5000 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe,

Qi2 Ready,

zwrotne Wymiary 5,85 mm (grubość) 146,9 × 70,5 × 7,2 mm 158,4 × 75,8 × 7,3 mm 162,8 × 77,6 × 8,2 mm Waga 163 g 162 g 190 g 218 g Android 15 z One UI 7 15 z One UI 7 15 z One UI 7 15 z One UI 7 Odporność IP68,

rama z tytanu,

Gorilla Glass Ceramic 2 IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

rama z Armor Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 IP68,

rama z tytanu,

Gorilla Glass Armor 2 Rysik S Pen - - - tak, bez Bluetooth

Pierwsze skrzypce ma grać oczywiście obudowa, której spodziewana grubość to raptem 5,85 mm. Dzięki niej Galaxy S25 Edge będzie stanowił bezpośrednią konkurencję dla iPhone’a 17 Air. Oczekuje się, że Samsung zastosuje ramę z tytanu, co - mimo smukłości całej konstrukcji - powinno poprawić jej wytrzymałość.

Nie zabrakło oczywiście kompromisów, przede wszystkim związanych z baterią. Z przecieków wynika, że pojemność akumulatora Galaxy S25 Edge to raptem 3900 mAh, czyli aż 1000 mAh mniej niż w przypadku wariantu Galaxy S25 Plus.

Oberwać ma się także aparatowi, bo Galaxy S25 Edge to jedyny reprezentant całej serii bez teleobiektywu. Można mieć jednak nadzieję, że matryca 200 Mpix - której obecność została oficjalnie potwierdzona przez Samsunga - zapewni zadowalający zoom cyfrowy, co przynajmniej częściowo zrekompensuje brak dodatkowej soczewki.

Cena? Serwis WinFuture twierdzi, że Galaxy S25 Edge wystartuje z poziomu 1249 euro, czyli równowartości 5300 zł.