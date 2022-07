Chiny w ostatnich latach stały się potęgą technologiczną, co niekoniecznie podoba się Stanom Zjednoczonym. Zachodnie mocarstwo próbuje wywrzeć nacisk na firmę ASML i zablokować produkcję zaawansowanych procesorów na wschodzie.

ASML to holenderskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją maszyn fotolitograficznych dla przemysłu półprzewodnikowego – dzięki takiej aparaturze, możliwe jest wytwarzanie zaawansowanych układów scalonych. To jeden z głównych graczy na rynku, który ma istotny wpływ na firmy specjalizujące się w produkcji układów scalonych (z takich maszyn korzysta m.in. Intel, TSMC czy Samsung).

Spora część zamówień ASML była dostarczana do chińskich producentów (w 2021 roku zamówienia do tzw. Państwa Środka generowały aż 16% udziałów w przychodach holenderskiej firmy). Okazuje się, że udostępnianie takich maszyn Chinom niekoniecznie podoba się Stanom Zjednoczonym.



ASML rocznie produkuje około 250 maszyn do litografii DUV. W 2025 roku ich liczba ma wzrosnąć do 375 (spora część według planów miała być eksportowana do Chin)

Stany Zjednoczone chcą zablokować produkcję procesorów w Chinach

Jak informuje Bloomberg, administracja rządowa Stanów Zjednoczonych prowadzi rozmowy z holenderskim rządem w sprawie ograniczenia eksportu maszyn ASML do Chin - informacja miała wypłynąć po wizycie zastępcy amerykańskiego sekretarza handlu Dona Gravesa w Holandii, który miał omawiać kwestie związane z łańcuchami dostaw z dyrektorem generalnym ASML Peterem Wenninkiem.

Stany Zjednoczone chciałyby zablokować możliwość eksportu maszyn wykorzystywanych do litografii z użyciem głębokiego ultrafioletu (DUV - ang. deep ultraviolet). Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Na pewno ograniczyłoby to rozwój chińskiego przemysłu i poprawiło konkurencyjność Stanów Zjednoczonych i Europy.

Rozmowy departamentu handlu Stanów Zjednoczonych z holenderskim rządem i ASML podobno wciąż trwają. Nie wiadomo czy producent zgodzi się na ograniczenie eksportu (szczególnie, że straciłby tutaj znaczną część przychodów). Wcześniej podobny zakaz wprowadzono dla amerykańskich firm Applied Materials i Lam Research.

Jesteście zdania, że obcy kraj może wywołać presję na producentów sprzętu w takich sprawach? A może powinny tutaj działać zasady wolnego rynku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Bloomberg, ComputerBase