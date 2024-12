Ustawiasz PS5 pionowo? Możesz mieć problem

Konsole do gier

PlayStation 5 pozwala na ustawienie konsoli w pionie lub w poziomie. W sieci pojawiają się pewne informacje, które wskazują, że ustawienie wertykalne konsoli może nie być najlepszym pomysłem. Może ono bowiem prowadzić do awarii.

Sony zakłada, że konsole PlayStation 5, PlayStation 5 Slim i PlayStation 5 Pro mogą być ustawiane pionowo lub poziomo w zależności od preferencji użytkownika. Okazuje się, że zdaniem niektórych pionowe ustawienie może prowadzić do uszkodzenia konsoli. Wszystko ze względu na układ chłodzenia.

Jak czytamy w serwisie 4kfilme.de, sprawa dotyczy ciekłego metalu, który zastosowany jest do chłodzenia procesora konsoli. Jest to rozwiązanie wydajne, choć nieidealne. Przy pionowym ustawieniu konsoli może dojść do "ściekania" ciekłego metalu na dół procesora.

Problem z chłodzeniem PS5?

Miałoby to być naturalną konsekwencją takiego ustawienia urządzenia. Ciekły metal może gromadzić się przy dolnej krawędzi procesora, ponieważ w wyniku siły ciążenia, podobnie jak na przykład krople wody na szybie, traci przyczepność do podłoża. Taka sytuacja może doprowadzić do nierównomiernego chłodzenia procesora.

Takie "suche miejsca", gdzie warstwa ciekłego metalu jest zbyt cienka, nie chłodzą procesora prawidłowo. Może to doprowadzić do awaryjnego wyłączenia się konsoli – takie wydarzenie ma miejsce tylko przy bardzo dużym obciążeniu sprzętu podczas korzystania z wymagających gier. Pojedynczy incydent tego rodzaju nie jest groźny, lecz regularne przegrzewanie procesora w danym miejscu może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Dlatego bezpieczniej jest ustawiać konsolę poziomo.

Jak czytamy w serwisie 4kfilme.de, PS5 przy ustawieniu poziomym nie ma problemu z ciekłym metalem. Ten zachowuje się "jak zupa na talerzu" – rozprowadza się równomiernie po całej powierzchni, chłodząc procesor równomiernie.

Problem może wystąpić już przy pierwszym uruchomieniu konsoli. Wynika to z faktu, że urządzenia są przechowywane w kartonach w orientacji pionowej. Czasem stoją tak przez wiele miesięcy, co może doprowadzić do zgromadzenia się ciekłego metalu przy dolnej krawędzi.

PS5 - pionowo czy poziomo?

Okazuje się, że Sony niejako potwierdza występowanie tego problemu. W PS5 Pro w pokrywie procesora i elemencie chłodzonym wyfrezowano rowki, dzięki czemu ciekły metal lepiej trzyma się w wyznaczonym miejscu, co potwierdzono na kanale TronicsFix na YouTube.

Warto zaznaczyć, że pionowe ustawienie konsoli nie jest jednoznaczne z usterką układu chłodzenia. Ustawienie konsoli w poziomie w zasadzie eliminuje ryzyko wystąpienia awarii związanej z niewłaściwym rozmieszczeniem ciekłego metalu.