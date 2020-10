Aktualizacja Valorant dodaje mapę Icebox do meczy rankingowych. Choć nie ma tu większej ilości nowych elementów, to zmiany usprawniają rozgrywkę w kilku trybach i sprawiają, że łatwiej o wyrównane mecze i oblokowywanie nagród.

Aktualizacja Valorant dodaje mapę Icebox do meczy rankingowych. Choć nie ma tu większej ilości nowych elementów, to zmiany usprawniają rozgrywkę w kilku trybach i sprawiają, że łatwiej o wyrównane mecze i oblokowywanie nagród.

Valorant 1.10 przedłuża Akt 3 i odmraża tryb rankingowy

W kodzie łatki 1.10 odnaleziono informację, że trzeci Akt Valorant będzie trwał do 12 stycznia 2021. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w trakcie bieżącego aktu i epizodu chcą ukończyć dostępne wyzwania i odbierać nagrody w ramach systemu Battlepass.

Nowa rankingowa mapa Icebox

Największą odczuwalną zmianą w aktualizacji jest dodanie mapy Icebox. Ustawiono na niej dużo osłon i dodano możliwość poruszania się za pomocą linek, dzięki czemu rozgrywki mogą nabrać bardziej taktycznego wymiaru. Na chwilę obecną dodatek ten można sprawdzić w trybie nierankingowym.

Na powrót samego trybu rankingowego, wraz z mapą Icebox trzeba poczekać do momentu usunięcia odkrytego niedawno błędu. Prawdopodobnie wszystko wróci do normy 27 października.

W celu poprawy balansu drużyn, zmniejszono także możliwą różnicę poziomów między graczami - z trzech do sześciu. Dzięki temu pojedynki będą bardziej wyrównane.

Jeszcze bardziej emocjonujący Deathmatch

Sporo zmian dotyczy także trybu Deathmatch - zwiększono liczbę graczy z 10 do 14. Wydłużono także mecze, które do tej pory kończyły się po 30 zabójstwach lub 6 minutach - obecnie jest to 40 fragów i 9 minut. Co więcej, cykliczne oznaczanie przeciwników "pulsem", odbywa się teraz tylko raz, tuż po odrodzeniu.

Na zwiększenie dynamiki rozgrywki w trybie Deathmatch wpłynie także automatyczne przeładowanie, które nastąpi za każdy razem po pokonaniu przeciwnika. Od teraz, gracze otrzymają także możliwość wyboru preferowanego serwera.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne, większe aktualizacje, które mogą wpływać na zmiany w sile broni i umiejętności, a także dodawać kolejne grywalne postacie.

