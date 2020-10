Gra Medal of Honor: Above and Beyond pozwoli nam zobaczyć II wojnę światową oczami żołnierza. Będzie to możliwe, dzięki rzeczywistości wirtualnej.

Medal of Honor: Above and Beyond najbardziej wciągającą grą wojenną w historii?

Pierwsza zapowiedź Medal of Honor: Above and Beyond mogła się podobać, a opublikowany niedawno zwiastun fabularny jeszcze bardziej podgrzał atmosferę wokół tego tytułu. W tle tego projektu znajduje się II wojna światowa widziana oczami agenta Biura Służb Strategicznych. W centrum przedsięwzięcia znajduje się natomiast wirtualna rzeczywistość – wszak bez gogli VR spod znaku Oculus nie pogramy.

Medal of Honor: Above and Beyond ma być najbardziej wciągającą grą wojenną w historii. Pozwala na to właśnie rzeczywistość wirtualna – kamera nigdy nie wybiega poza nasze pole widzenia, a my sami czujemy się tak, jakbyśmy znajdowali się w samym centrum wydarzeń. – „Jeśli zastanawiasz się, jak by to było znaleźć się na miejscu tamtych ludzi, teraz zyskujesz lepszą perspektywę na to, przez co przechodzili, oraz na świat, w którym obecnie żyjemy” – powiedział Peter Hirschmann, dyrektor produkcji.

Realizm to priorytet. Kilka słów o produkcji Medal of Honor: Above and Beyond

Aby opracować odpowiednią atmosferę II wojny światowej, twórcy spędzili setki godzin na rozmowach z weteranami. Dzięki temu wszystkiemu nie tylko sama akcja, ale też przeżywanie fabuły ma być znacznie głębszym doświadczeniem. Realizm zapewnią też sekwencje w technice 1-to-1 Motion Control oraz efekty dźwiękowe inspirowane autentycznymi odgłosami.

„W tradycyjnych grach, nawet z dźwiękiem przestrzennym, można z góry domniemać, w jaki sposób gracz jest zorientowany w środowisku. W VR dźwięki dochodzą z góry, dołu i dookoła gracza. To znacznie bardziej złożone niż dźwięk przestrzenny. Wystarczy obrócić głowę, aby zupełnie zmienić perspektywę” – skomentował Earl Scioneaux, kierownik ds. dźwięku.

Jaki był priorytet twórców? Jak wytłumaczył Hirschmann – „trzymać się faktów i pozostać emocjonalnie autentycznym, oddać możliwie wiernie doświadczenia ludzi, którzy wtedy walczyli i przeżyli koszmar wojny”. Medal of Honor: Above and Beyond będzie opowieścią o zwyczajnych ludziach, o koszmarach wojny oraz o niezwykłej pracy wojskowych inżynierów z czasów największego konfliktu w historii.

Premiera gry Medal of Honor: Above and Beyond odbędzie się pod koniec tego roku. Zamierzasz dać jej szansę?

Źródło: Oculus, EA

