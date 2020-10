Call of Duty: Black Ops Cold War przyniesie sporo trybów rozgrywki. W jednym z nich gracze będą musieli stawiać czoła nieumarłym.

Szczegóły trybu Zombie w Call of Duty: Black Ops Cold War

Tryb Zombie to już standard dla serii Call of Duty, pojawia się regularnie obok kampanii oraz zmagań multiplayer. Nie zabraknie go również w tegorocznym Call of Duty: Black Ops Cold War. Wiedzieliśmy od tym już od pierwszych zapowiedzi, teraz natomiast twórcy zdecydowali się podać nieco więcej szczegółów.

Czego zatem oczekiwać? Tryb Zombie pozwoli na zabawę w czteroosobowej kooperacji. Fabularnie osadzono go na początku lat 80., gracze wcielą się w członków oddziału Requiem wspieranego przez CIA. Eksploracja bunkra z II Wojny Światowej przyniesie konieczność stawienia czoła wielu krwiożerczym przeciwnikom, a jednocześnie rywalizacji z sowiecką Grupą Omega, która również czegoś w tym ponurym miejscu szuka.

Potwierdzono, że również w trybie Zombie pojawi się obsługa funkcji cross-play oraz cross-gen, można będzie zatem tworzyć drużyny grając na różnych platformach i generacjach.

Nowością będzie też dodatkowa opcja ucieczki mająca pomóc w najtrudniejszych sytuacjach. Chodzi o ewakuację za pomocą helikoptera. Przy spełnieniu pewnych warunków skorzystanie z niej pozwoli zdobyć nagrody, ale może okazać się to trudne, ponieważ licznik pojawiających się zombie zostanie zwiększony do 11.

Poza broniami ważną rolę odgrywać ma dodatkowy ekwipunek, który można będzie znaleźć, ale też wytwarzać na całej mapie. Co istotne, w tym roku ujednolicono progresję i wyposażenie trybu Zombie oraz trybu wieloosobowego i Call of Duty: Warzone. Twórcy zaznaczają, że to klasyczny tryb Zombie, ale wzbogacony o kilka nowości mających zapewnić bardziej wciągającą zabawę.

Grywacie w tryb Zombie w Call of Duty? Nie będziemy długo czekać na możliwość sprawdzenia go ponownie. Premiera Call of Duty: Black Ops Cold War została przecież zaplanowana na 13 listopada. Gra zmierza na PC, a także konsole Xbox i PlayStation obecnej oraz nowej generacji.

