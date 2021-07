Vivo zapowiada się na niezwykle klimatyczny spektakl. Nowy film animowany wytwórni Sony Pictures Animation już w przyszłym miesiącu zadebiutuje w katalogu usługi Netflix, a dziś możesz zobaczyć jego zwiastun.

Vivo – cudna animacja Sony zmierza na Netflix

Głównym bohaterem filmu Vivo, który wkrótce trafi na Netflix, jest kinkażu (to taki drapieżny ssak z rodziny szopowatych), któremu właściciel dał zadanie dostarczenia piosenki miłosnej do niejakiej Marty. Będzie przemawiał głosem Lina-Manuela Mirandy, który napisał też wszystkie piosenki do filmu (a to, że potrafi to robić, udowodnił choćby przy okazji musicalu Hamilton). Reżyserem produkcji jest Kirk DeMicco (którego jednym z wcześniejszych dzieł są Krudowie), a scenariusz napisała (laureatka Nagrody Pulitzera) Quiara Alegria Hudes.

Film Vivo zapowiadany jest jako ciepła, muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni i odwadze. Zwiastun, który możesz obejrzeć poniżej, stanowi zapowiedź, że podczas seansu nacieszymy i uszy, i oczy. Zresztą co tu dużo mówić, najlepiej po prostu go obejrzyj…

Zobacz najnowszy zwiastun Vivo – filmu Sony dla Netflix:

Na koniec mamy jeszcze bardzo dobrą wiadomość: premiera Vivo w katalogu Netflix odbędzie się już 6 sierpnia.

Źródło: Netflix