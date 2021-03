Wielu graczy bawiących się swojego czasu przy Diablo II powinno pamiętać sekretny krowi poziom. Wygląda na to, że on również zostanie odświeżony.

Krowi poziom powinien powrócić w Diablo II: Resurrected

Od zapowiedzi Diablo II: Resurrected producent bardzo płynnie przeszedł do publikowania kolejnych bardziej i mniej poważnych informacji. Bo tym razem mamy do czynienia właśnie z tą drugą. I nie chodzi jedynie o sam fakt, iż w centrum uwagi znalazł się sekretny krowi poziom. Zanosi się na to, że znajdzie się on również w Diablo II: Resurrected. Zanosi się, ponieważ Blizzard zdecydował się na... potwierdzenie przez zaprzeczenie. A przynajmniej tak jest to odbierane. Sami rzućcie zresztą okiem na opublikowany materiał oraz towarzyszący mu opis.

„Powyżej nie ma wideo. Nie ma człowieka, który tworzyłby ryczenie na poziomie, który nie istnieje. Rzeczywistość topi się w czeluściach piekła. Wszystko co słyszysz, to po prostu płomienie, które zniekształcają twoje ostatnie strzępy zdrowego rozsądku.”

Daty premiery Diablo II: Resurrected

Kojarzycie omawiany sekretny poziom? Chętnie przywitalibyście go również w odświeżonej wersji gry?

Póki co Blizzard bardzo systematycznie przypomina o Diablo II: Resurrected, ale mimo tego pozostaje wiele niewiadomych i to nie tylko odnośnie krowiego poziomu. Nie znamy najważniejszego, czyli daty premiery. Ostatnio ujawniono jednak nieco więcej szczegółów na temat planowanych testów alfa.

Zagadki nie stanowią za to platformy docelowe Diablo II: Resurrected. Bawić można będzie się na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: Diablo Italia

