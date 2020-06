Czekasz na Diablo 4? W sieci pojawił się nowy, prawie 20-minutowy gameplay, pozwalający przyjrzeć się temu, jak wygląda rozgrywka w nadchodzącym hack’n’slashu studia Blizzard.

Coś, by uprzeyjemnić czekanie na Diablo IV

Minęło już dobrych kilka miesięcy od zapowiedzi Diablo 4 i sporo ich jeszcze będzie musiało upłynąć, zanim będziemy mieli okazję sprawdzić ten tytuł w akcji. Na razie możemy jedynie zerknąć na to, jak wygląda rozgrywka.

Youtuber GAMEPLAY PS opublikował niespełna 20-minutowy materiał wideo, na którym możemy zobaczyć w akcji Barbarzyńcę (wraz z jego najróżniejszymi umiejętnościami i typami broni) oraz kilka mrocznych jaskiń. To zapis rozgrywki z pełnego zadania zatytułowanego A Light in the Dark. To może wam coś mówić, bo jest to dokładnie ta sama misja, która była prezentowana za pierwszym razem.

Zobacz najnowszy gameplay Diablo 4 (20 minut):

Diablo 4 ma być mieszanką najlepszych rozwiązań i estetyki z drugiej oraz trzeciej odsłony serii z kilkoma dodatkami. Nie będzie na przykład trybu offline, ale mimo to będziemy mogli przejść kampanię fabularną w pojedynkę. Ta ma być nieliniowa i rozgrywać się w otwartym świecie, podzielonym na pięć różniących się od siebie regionów. Kiedy tam trafimy? Na to pytanie wciąż niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zanim nadejdzie Diablo IV...

Tymczasem pamiętaj, że czas oczekiwania na Diablo IV może wam uprzyjemnić gra Minecraft Dungeons, która zgarnęła u nas 4 gwiazdki na 5 możliwych.

Źródło: Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o grach: