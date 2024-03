W Polsce powstanie wyjątkowy obiekt. Podano lokalizację i termin

Województwo podlaskie ma w planach wzbogacenie swojej oferty turystycznej i kulturalnej o nowy, unikalny obiekt, który będzie siedzibą Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis. Data otwarcia atrakcji jest już znana.

Nowy obiekt ma powstać w bliskim sąsiedztwie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, niedaleko Białegostoku. Będzie to trzykondygnacyjny, nowoczesny budynek wykonany z drewna, który stanie się siedzibą Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis. Placówka ta została powołana na początku ubiegłego roku i podlega samorządowi województwa podlaskiego.

Centrum Xylopolis - niezwykła atrakcja

Centrum Xylopolis ma być nową atrakcją w Polsce. Jego działalność będzie skupiać się na tematyce drewna, obejmując zarówno naukę i biznes, jak i historię, edukację oraz kulturę. Placówka ma mieć charakter multimedialny i wzorować się na takich instytucjach jak Centrum Nauki Kopernik czy inne tematyczne centra naukowe. Dodatkowo, ma ona przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie.

21 marca br. zaprezentowano koncepcję architektoniczną budynku i jego otoczenia. Wizualizację można zobaczyć na facebookowym profilu województwa podlaskiego. Artur Kosicki przypomniał, że od pewnego czasu władze województwa planowały stworzenie wyjątkowego, oryginalnego i ambitnego projektu. Początkowo rozważano przeniesienie pawilonu polskiego zaprojektowanego na światową wystawę EXPO w Dubaju w 2021 roku, ale ostatecznie zdecydowano się na stworzenie nowego projektu.

Marszałek Kosicki poinformował, że obecnie powstał już program funkcjonalno-użytkowy dla nowego obiektu. Wyraził nadzieję, że w tym półroczu zostaną przygotowane dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na budowę. - Mam nadzieję, że do końca roku będziemy mogli powiedzieć: "wbijamy łopatę", bo to jest dla nas bardzo istotne - podkreślił.

Koncepcję architektoniczną przygotowała firma WXCA, która wcześniej projektowała pawilon polski na wystawę w ZEA. Jak mówił architekt Szczepan Wroński, jest to projekt o bardzo niewielkim śladzie węglowym, wykonany w dużej mierze w konstrukcji drewnianej. Zaznaczył, że dla architektów ważne było, aby inwestycja harmonijnie wpisywała się w otaczającą zieleń.

Budynek będzie miał trzy kondygnacje i powierzchnię 6,5 tys. m kw. Jeden z charakterystycznych elementów elewacji będzie rzeźba kinetyczna, przypominająca lecące ptaki. Sercem budynku ma być otwarta przestrzeń ekspozycyjna. Znajdą się tam również sale spotkań i warsztatów, a także miejsce na gastronomię. Trwają prace nad wystawą stałą.

Gdzie i kiedy powstanie budynek?

Budynek powstanie na terenie o powierzchni około czterech hektarów. Jak wcześniej mówił marszałek Kosicki, centrum ma być finansowane ze środków unijnych. Na ten cel zarezerwowano kwotę 7,9 mln euro, która ma pokryć 85 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Podczas konferencji podkreślono, że zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 roku. Cały projekt ma na celu nie tylko promować sztukę i kulturę drewna, ale także przyciągać turystów do regionu i tworzyć wartość dla społeczności lokalnej.

źródło: www.xylopolis.pl