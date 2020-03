Dyski SSD stają się coraz popularniejsze nie tylko w domowych komputerach, ale też w profesjonalnych zastosowaniach. Najlepszym tego przykładem są nośniki Seagate IronWolf 510, które zaprojektowano z myślą o systemach NAS. Co w nich takiego wyjątkowego?

Seagate IronWolf 510 przyspieszą serwer NAS

Nośniki Seagate IronWolf 510 stanową uzupełnienie oferty producenta i powinny zainteresować klientów, którym nie wystarczają standardowe modele Seagate IronWolf 110 pod SATA. W tym przypadku mamy do czynienia z modelami M.2 pod PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3, które osiągają transfery do 3150 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy zapisie danych. Liczba operacji losowych dochodzi do 345 000/29 000 IOPS. Dokładna specyfikacja nie została jednak ujawniona.

Producent chwali się, że nośniki IronWolf 510 nadają się dla profesjonalnych twórców treści kreatywnych, a także do biznesowych systemów NAS wymagających całodobowej pamięci masowej dla wielu użytkowników i obsługi buforowania. Takie działanie jest możliwe dzięki dodatkowemu oprogramowaniu AgileArray, pozwalającemu zoptymalizować osiągi SSD.

Nie tylko wydajność, ale też wytrzymałość

Producent zadbał nie tylko o wydajność, ale też bezawaryjną pracę dysków. Seria IronWolf 510 pozwala na jeden pełny zapis pojemności dziennie (DWPD), co ma umożliwiać realizację większej ilości zadań w środowiskach NAS obsługujących wielu użytkowników oraz gwarantuje trwałą wydajność.

Szczególnie ciekawie zapowiada się oprogramowanie IronWolf Health Management (IHM), które pomaga analizować stan dysku i dba o zgromadzone dane (technologia proaktywnie sporządza kopię zapasową danych, gdy system powiadomi o takiej konieczności). Wiemy, że taka funkcja wkrótce zostanie udostępniona do stosowania w kompatybilnych systemach NAS.

Ile to kosztuje?

Dyski Seagate IronWolf 510 już są dostępne w sprzedaży – dla klientów przewidziano cztery wersje pojemnościowe: 240 GB (499 zł), 480 GB (699 zł), 960 GB (1399 zł) i 1,92 TB (2299 zł). Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji i dorzuca 2-letni dostęp do usług odzyskiwania danych Seagate Rescue.

Źródło: Seagate

