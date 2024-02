World of Tanks: Modern Armor kończy 10 lat. Gra , która zadebiutowała w 2014 r. jako World of Tanks: Xbox 360 Edition, była jednym z pierwszych tytułów dostępnych na konsoli Xbox 360 w modelu free-to-play. Dwa lata później tytuł zyskał dostępność na PlayStation.

Przez ostatnią dekadę, World of Tanks nieustannie się rozwijała, a jej najnowsza odsłona, World of Tanks Modern Armor, zadebiutowała w 2021 roku. Ta wersja gry oferuje graczom możliwość wyboru spośród ponad 1000 czołgów, a także zawiera pojazdy i technologie z okresu II wojny światowej i zimnej wojny.

"Dziesięć lat temu, World of Tanks zadebiutowało na konsoli Xbox, dostarczając jedną z pierwszych gier free-to-play na konsole" - powiedział Wiktor Kisły, CEO Wargaming. "Chciałbym wyrazić moje najszczersze podziękowania dla graczy na całym świecie, którzy czerpali radość z naszej gry i przyczynili się do jej rozwoju. Chciałbym także przekazać specjalne podziękowania dla naszego studia w Chicago, którego niezłomne zaangażowanie umożliwiło tę niezwykłą podróż przez ostatnią dekadę. Patrząc w przyszłość, na kolejne 10 lat, mogę zapewnić, że mamy wielkie plany i przygotowujemy się na jeszcze większe przygody".

Gracze mogą zdobyć interesujące nagrody

Obchody dziesięciolecia World of Tanks Modern Armor potrwają przez cały rok 2024. Uroczystości rozpoczęły się 6 lutego, kiedy to gracze mieli okazję zobaczyć debiut nowych skrzyń wojennych. Wszyscy gracze zostali również zaproszeni do udziału w specjalnej operacji Anniversary: Big X Community Op, w ramach której mogą zdobyć dwa darmowe czołgi: nowy Lago M38 i klasyczny T-34-88. Dodatkowe nagrody z okazji dziesięciolecia będą dostępne od 13 lutego, w tym ekwipunek do garażu i, specjalnie dla weteranów, darmowy lub mocno przeceniony czołg MBT-B X poziomu.

W tym roku, World of Tanks Modern Armor wprowadzi do gry nowe modele czołgów, które będą dostępne do zdobycia i ulepszania przez graczy. Wśród nowości znajdą się czołgi z nowej linii drzewka technologicznego, obejmującej niemieckie czołgi lekkie oraz niszczyciele czołgów, które będą dostępne w trybie zimnej wojny. Premiera tej linii zaplanowana jest na luty. Dodatkowo, wiosną tego roku gracze będą mogli odkryć kolejną nową linię drzewka technologicznego, tym razem z okresu II wojny światowej.

Darmowe dodatki to stały punkt programu

Główny projektant gry, Brenden McCormack, podkreślił, jak ważne są dla graczy nowe dodatki do gry. "Nasi gracze uwielbiają dodawać do gry nowe czołgi" - powiedział - "Nie ma lepszego sposobu na uczczenie ich i naszej gry niż dodanie większej ilości darmowej zawartości dla graczy".

World of Tanks Modern Armor nie zapomina również o organizacji różnorodnych wydarzeń w grze. Przez cały rok gracze będą mogli uczestniczyć w serii ekscytujących eventów, w tym w takich jak Dream Machines. Powrócą również popularne aktywności, takie jak Golden Week Challenge czy Tankfest, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród graczy.

Źródło: Wargaming