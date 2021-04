W świecie World of Tanks nadszedł czas, by wejść w erę współczesności. Jeszcze przed końcem tego miesiąca w grze pojawią się czołgi znane ze współczesnych aren, a nie tylko z kart historii.

Konsolowe World of Tanks ze współczesnymi czołgami

W World of Tanks na konsolach gra już ponad 21 milionów osób. Wargaming przygotowuje dla nich coś wyjątkowego, licząc też na to, że wkrótce ta liczba stanie się znacznie większa. Ta niespodzianka kryje się pod nazwą Modern Armor i zgodnie z tym, co sugeruje, oznacza debiut współczesnych czołgów na wirtualnych arenach.

World of Tanks: Modern Armor pozwoli nam wziąć udział w drużynowych potyczkach 15 na 15, rozgrywających się na prawie setce różnych map. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie przeszło 800 czołgów, wyprodukowanych w 11 krajach w XX i XXI wieku. Pierwsze dwie maszyny, jakie zostały ujawnione, to amerykański M1A2 Abrams (który do produkcji wszedł w latach 90. ubiegłego stulecia) oraz radziecki T-72BM (produkowany od 1973 roku).

Premiera World of Tanks: Modern Armor tuż, tuż

Współczesne czołgi zadebiutują w World of Tanks już 27 kwietnia. Tego dnia odbędzie się premiera rozszerzenia Modern Armor – wraz z nowymi, współczesnymi mapami i innymi dodatkami. Zagrają posiadacze konsol PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Series X|S i Xbox One – także ze sobą nawzajem.

Źródło: Wargaming

