Konsole do gier

Xbox rzuci wyzwanie Nintendo Switch? Czemu miałby to robić i co właściwie szykuje gigant branży? W najnowszych doniesieniach pojawia się temat sprzętu nowej generacji, w tym mobilnej konsoli.

Ostatnie tygodnie to prawdziwy wysyp zakulisowych informacji. Jednym z głównych bohaterów plotek, w kontekście nowego sprzętu i nie tylko, jest gigant z Redmond. Listę przecieków należy teraz zaktualizować, a przy okazji uporządkować dotychczasową wiedzę.

Hanheld Xbox stanie się faktem?

Nowe poszlaki prowadzą do podcastu XNC - Xbox News Cast. W świetle nieoficjalnych doniesień, Microsoft przymierza się do następnej generacji konsol. Plany mają być ambitne: stacjonarny model konsoli w stylu Xbox Series X oraz mniejszy, mobilny brat przypominający Nintendo Switch, który sprawdzi się jako towarzysz podróży.

Cena? Dobre pytanie. Handheld Xbox miałby być tańszą opcją od stacjonarnej konsoli. W trakcie podcastu przewinęła się potencjalna data premiery; nowa generacja konsol Xbox ma trafić na rynek w 2026 r.

Nowy sprzęt Xbox: pozostałe przecieki

I być może wielu graczy będzie “kręcić nosem”, że są to niepotwierdzone rewelacje, ale ewidentnie coś wisi w powietrzu. Gdy Microsoft zwolnił 1900 pracowników (8 proc. całego składu Microsoft Gaming), szerokim echem odbiła się wiadomość o rzekomym zamknięciu działu zajmującego się fizyczną sprzedażą gier Xbox.

A to z kolei poszlaka prowadząca do pozbawionej napędu konsoli Xbox Brooklin lub - kto wie - wskrzeszonej wersji Xbox Keystone, czyli projektu, który na pewnym etapie okazał się nieopłacalny. Tym plotkom asystuje potencjalna premiera kontrolera Xbox Sebile oraz premiera DLC do Elden Ring.

Warto uzbroić się w cierpliwość. Być może część informacji zostanie wkrótce potwierdzona. Najbliższa okazja ku temu odbędzie się w przyszłym tygodniu, o czym informuje sam Phil Spencer. Niemniej nadchodzące wydarzenie może mieć związek z nową strategią wydawniczą, wszak Starfield na PS5 nie wziął się znikąd.

A co na to konkurencja?

U “niebieskich” temat nowego sprzętu również wygląda ciekawie. O PS5 Pro słyszymy regularnie. Nieoficjalna specyfikacja PS5 Pro jest już znana. Co więcej, PS5 Pro z własnym DLSS ma zapewnić wzrost wydajności. Jakby tego było mało, to coraz częściej mówi się o PS6 oraz PlayStation Vita 2.

Natomiast Nintendo najwyraźniej powierzyło już swój nadchodzący sprzęt twórcom gier. Nintendo Switch 2 w rękach deweloperów to coś więcej niż plotka, a dowód znajduje się w ankiecie GDC odnośnie stanu branży gier w 2024 r. Kolejnym przeciekiem jest ujawnienie, jaki wyświetlacz w Nintendo Switch 2 będzie rzekomo dany graczom w dniu premiery.

Źródło: YouTube/@coltastwood, benchmark.pl, X