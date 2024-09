Premiera Warhammer 40,000: Space Marine 2 odbędzie się 9 września 2024 r. Czy szykuje się dobra gra? Niniejszy przegląd recenzji podpowiada, że jak najbardziej warto mieć na uwadze ten tytuł.

Nachodzi Warhammer 40,000: Space Marine 2, czyli jedna z najważniejszych gier 2024 r. Już 9 września 2024 r. gracze Xbox Series X|S, PS5 oraz PC przystąpią do prawdziwej rozwałki, którą zaserwuje Saber Interactive wraz z wydawcą Focus Entertainment. Potencjalne wątpliwości może rozwiać niniejszy przegląd pierwszych recenzji. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze!

Przegląd recenzji Warhammer 40,000: Space Marine 2

Pierwsze recenzje napawają olbrzymim optymizmem. W serwisie Metacritic średnia ocen wynosi aktualnie 81/100 dla wersji na PS5, 82/100 dla Xboxa oraz 83/100 dla wersji pecetowej.

W znakomitej większości recenzji powtarza się jedno: rewelacyjny system walki – wszak to właśnie ten element napędza grę i jest jej fundamentem. Na uwagę zasługuje również fenomenalna oprawa graficzna, projekt poziomów czy bardzo dobrze zrealizowany tryb kooperacji.

GameWatcher (9/10) pisze o grze, która “unika nowoczesnych trendów i mdłego rozdęcia w zamian za nieustępliwą, krwawą akcję i w pełni funkcjonalny pakiet Warhammer 40K, który jest prezentowany w przepiękny sposób.”

Try Hard Guides przekonuje z kolei, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów uniwersum, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by po grę sięgnęli nowicjusze. W ocenie redakcji jest to gra “oferująca świetną kinową rozgrywkę akcji i prawdziwą zabawę, którą można przeżyć samemu lub w grupie.” Ocena 10/10 nie bierze się z powietrza.

Nie wszyscy recenzenci docenili jednak kampanię w Warhammer 40,000: Space Marine 2. PCGamesN (6/10) docenia brutalny system walki oraz imponującą oprawę graficzną, lecz są to elementy, które “zawodzą na tle mdłej fabuły i nieciekawego projektu misji".

Grasz na PC? Sprawdź wymagania sprzętowe

Do premiery pozostało kilka dni. Chcąc się przygotować, warto sprawdzić, jaki PC do Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Czy Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie pogromcą Helldivers 2? Czas pokaże. Cieszy bez wątpienia fakt, że w 2024 r. A czy wy zagracie w Warhammer 40,000: Space Marine 2? Zapraszamy do udziału w sondzie.

