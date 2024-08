Star Wars Outlaws – przegląd recenzji. Ubisoft ma hit?

Premiera Star Wars Outlaws odbędzie się 30 sierpnia 2024 r., a w sieci już znajdziemy pierwsze recenzje nowej gry Ubisoftu. Wynika z nich, że mamy do czynienia z bardzo solidnym dziełem.

Star Wars Outlaws, czyli gra z otwartym światem z akcją osadzoną w legendarnym uniwersum – czy tak brzmi przepis na sukces? 30 sierpnia 2024 r. odbędzie się globalna premiera Star Wars Outlaws na PC, PS5 oraz XSX. O grze wiemy już całkiem sporo, niedawno nawet poznaliśmy wymagania sprzętowe Star Wars Outlaws. Jak wobec tego prezentuje się sama rozgrywka? Przyjrzyjmy się pierwszym recenzjom.

Przegląd recenzji Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws w Metacritic – tak aktualnie prezentują się oceny:

wersja PC uzyskuje nowe 78/100 (22 recenzje)

wersja na konsole Xbox aktualnej generacji oceniona została na 77/100 (16 recenzji)

z kolei Star Wars Outlaws na PS5 również ma ocenę 77/100 (56 recenzji)

W zasadzie trudno pisać o jakiejś rozbieżności między platformami. Recenzenci są w miarę zgodni – Star Wars Outlaws to solidna gra, ale nie jest idealna. Co wobec tego jest na plus, a co niekoniecznie się udało?

The Games Machine wystawia grze ocenę 8,5/10 w wersji PC. Mimo że rozgrywka bywa nierówna, to Star Wars Outlaws “nadrabia wszelkie wady doskonałymi postaciami, główną historią, która zawsze popycha cię do szukania następnego rozdziału i nieskrywaną miłością do scenerii”.

W podobnym tonie wypowiada się PC Gamer (7,3/10) podkreślając, że jest to “najbardziej ambitna gra Ubisoftu od lat”, ale jej fundamenty nie stanowią jakiejś większej rewolucji.

Natomiast o zmarnowanym potencjale pisze GamersRD (3/10). Grę ogranicza podobno “disneyowski” kierunek kreatywny, problemy natury technicznej, brak dbałości o szczegóły oraz słaba oprawa graficzna.

Inne zdanie ma redakcja Dexerto, która testowała grę w wersji na PS5 (ocena 8/10). Padają słowa o spektakularnym projekcie otwartego świata i wielu ciekawie zaprojektowanych planetach, które zostały stworzone z ogromną dbałością o szczegóły. Brzmi nieźle, ale Dexerto podkreśla również, że narracja jest “bezpieczna i raczej podręcznikowa”.

