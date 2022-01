Dyski SSD pod PCI-Express 4.0 powoli zadomawiają się na rynku. Wiemy jednak, że producenci już pracują nad kolejną generacją nośników – firma TeamGroup zapowiedziała pierwsze modele korzystające z PCI-Express 5.0.

TeamGroup zapowiada dyski SSD pod PCI-Express 5.0

Modele TeamGroup T-Force Cardea PCIe Gen5 SSD mają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników - producent wymienia tutaj takie zastosowania, jak: gry komputerowe, ale też strumieniowanie wideo, rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR).

Dokładna specyfikacja dysków jeszcze nie została ujawniona. Wiemy, że sprzęt komunikuje się za pomocą interfejsu PCI-Express 5.0 x4 i protokołu NVMe 2.0, co pozwala mu uzyskać transfery sekwencyjne sięgające 13 000 MB/s przy odczycie i 12 000 MB/s przy zapisie (to mniej więcej 2-krotnie lepsze osiągi względem tego co oferują najlepsze dyski pod PCI-Express 4.0 x4).



Masywny radiator powinien dużo lepiej radzić sobie z odprowadzaniem ciepła, ale nie zmieści się do wszystkich komputerów

Co ciekawe, dysk będzie dostarczany z dwoma systemami chłodzenia – pierwszy sprowadza się do miedzianej płytki z grafenową (a właściwie grafitową) powłoką, a drugi jest to solidny, aluminiowy radiator z aluminium.

Dyski SSD pod PCI-Express 5.0? na premierę trzeba jeszcze poczekać

Nośniki TeamGroup T-Force Cardea PCIe Gen5 SSD będą dostępne w wersjach o pojemności 4 TB. Zainteresowani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo masowa produkcja dysków ma ruszyć dopiero w trzecim kwartale tego roku. Producent zapowiada też szereg systemów chłodzenia dla dysków PCIe 5.0.

Warto zaznaczyć, że do wykorzystania pełnego potencjału dysków konieczna będzie odpowiednia platforma. Tutaj jest pewien problem, bo obecnie wsparcie dla PCI-Express 5.0 oferują tylko najnowsze procesory Intel, a platforma AMD została dopiero zapowiedziana (ma zadebiutować w drugiej połowie roku).

TeamGroup nie jest jedynym producentem, który pracuje nad dyskami SSD pod PCI-Express 5.0. Podobne modele jakiś czas temu zapowiedziała też firma ADATA.

Źródło: Team Group