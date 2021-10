Dyski SSD NVMe cieszą się coraz większą popularnością w domowych komputerach. Kto jednak powiedział, że nie można ich wykorzystać w profesjonalnych zastosowaniach? Firma Western Digital przygotowała specjalną linię nośników zaprojektowanych z myślą o serwerach NAS.

Modele WD Red SN700 NVMe SSD dołączają do bogatego portfolio produktów WD Red, w którym znajdziemy już nośniki WD Red HDD oraz WD Red SATA SSD – wszystkie od podstaw zaprojektowane są z myślą o pracy w serwerach NAS.

Premiera dysków WD Red SN700 NVMe SSD dla serwerów NAS

Modele WD Red SN700 NVMe SSD zostały zaprojektowane z myślą o serwerach NAS pracujących w systemie 24/7 i obsłudze stale aktywne aplikacje (chodzi o tzw. cache’owanie danych). Rozwiązanie pozwoli zwiększyć wydajność i responsywność serwera, co może mieć szczególnie istotne znaczenie przy wielu aktywnych użytkownikach i wielu obsługiwanych aplikacjach – chodzi o najbardziej wymagające projekty i narzędzia, od wirtualizacji, po zaawansowaną pracę grupową.

“Firmy SMB potrzebują niezawodnych, odpornych na awarię systemów, które są wydajne i łatwe do zarządzania – często potrzebują też infrastruktury na miejscu, w firmie. Rozwiązanie NAS może okazać się świetną opcją dla małych i średnich firm, zapewniając im wydajność, pojemność i niezawodność, których potrzebują. Jednak do zastosowań bardziej zaawansowanych typowy NAS może potrzebować większej wydajności. Nasz nowy WD Red SN700 NVMe SSD to doskonałe roziwązanie do cache’owania danych, które będzie idealnym uzupełnieniem dla dysków WD Red HDD w wysoko pojemnych środowiskach NAS” – mówi Eric Spanneut, vice president działu Client and Enterprise SSDs w dziale Flash Business Western Digital.

Modele WD Red SN700 NVMe SSD mają postać nośników M.2 2280 i występują w pięciu wersjach pojemnościowych: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Do komunikacji wykorzystano interfejs PCIe 3.0 x4 - maksymalna wydajność sięga tutaj 3430 MB/s, czyli jest ponad 5-krotnie wyższa niż sekwencyjny odczyt standardowych dysków pod SATA.

Nośniki zaprojektowano z myślą o długotrwałym obciążeniu w urządzeniach NAS w systemie 24/7, więc konieczne było zoptymalizowanie ich działania pod kątem zwiększonej niezawodności i trwałości. Producent chwali się wysokim współczynnikiem TBW (dla modelu o pojemności 4 TB wynosi on 5100 TB). Warto dodać, że urządzenia objęte są 5-letnią gwarancją.

Model WD Red SN700 NVMe SSD 250 GB WD Red SN700 NVMe SSD 500 GB WD Red SN700 NVMe SSD 1 TB WD Red SN700 NVMe SSD 2 TB WD Red SN700 NVMe SSD 4 TB Oznaczenie WDS250G1R0C WDS500G1R0C WDS100T1R0C WDS200T1R0C WDS400T1R0C Pojemność 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 Transfery (odczyt/zapis) 3100/1600 MB/s 3430/2600 MB/s 3430/3000 MB/s 3400/2900 MB/s 3400/3100 MB/s Operacje losowe (odczyt/zapis) 220 000/180 000 IOPS 420 000/380 000 IOPS 515 000/560 000 IOPS 480 000/540 000 IOPS 550 000/520 000 IOPS Współczynnik TBW 500 TB 1000 TB 2000 TB 2500 TB 5100 TB Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

Ceny dysków WD Red SN700 NVMe SSD

Modele WD Red SN700 NVMe SSD są już dostępne w sklepie producenta oraz w ofercie wybranych partnerów. W polskich sklepach sprzęt będzie dostępny jeszcze w tym kwartale.

WD Red SN700 NVMe SSD 250 GB – 309,99 zł

WD Red SN700 NVMe SSD 500 GB – 422,99 zł

WD Red SN700 NVMe SSD 1 TB – 844,99 zł

WD Red SN700 NVMe SSD 2 TB – 1689,99 zł

WD Red SN700 NVMe SSD 4 TB – 3097,99 zł

Źródło: Western Digital