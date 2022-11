To już pewne – 5 sezon “Westworld” nie powstanie. Przynajmniej nie dla HBO. Stacja poinformowała o skasowaniu sezonu zaplanowanego jako finałowy. Co stoi za tą decyzją i co myślą o niej sami twórcy? Przekonajcie się.

To koniec Westworld – serial skasowany

Bohaterowie “Westworld” nie powrócą już na ekrany, o czym w oficjalnym komunikacie poinformowało HBO:

Na przestrzeni ostatnich czterech sezonów Lisa i John zabrali widzów w oszałamiającą odyseję, podnosząc poprzeczkę na każdym kroku. Jesteśmy ogromnie wdzięczni im samym oraz niezmiernie utalentowanej obsadzie, producentom i całej ekipie, łącznie z wszystkimi naszymi partnerami z Kilter Films, Bad Robot i Warner Bros. Television. Towarzyszenie im w tej podróży było ekscytujące.

Przedwczesne zakończenie “Westworld” nie było czymś niespodziewanym. Serial z każdym kolejnym sezonem tracił widownię (spadek z 12 do 4 milionów na przestrzeni czterech kolejnych sezonów). Tendencja spadkowa zauważalna była również w wydźwięku opinii na temat jego dwóch ostatnich odsłon. Dobrze znana jest też strategia nowych władz Warner Bros. Discovery, której integralnym elementem jest cięcie kosztów (plan zakłada ograniczenie wydatków rzędu 3,5 miliarda dolarów do 2025 roku). Wszystko to złożyło się na nieunikniony los sezonu 5 “Westworld”, który właśnie stał się faktem. Co na to sami zainteresowani?

Westworld anulowane – co na to twórcy?

Twórcy tytułu – Jonathan Nolan i Lisa Joy – od samego początku nie ukrywali, że ich wizja zakłada powstanie 5 sezonów serialu. Ich wypowiedzi z niedawnego Comic-Conu zdawały się zaś potwierdzać wciąż żywe nadzieje na jego kontynuację. Kiedy więc pytanie, czy będzie 5 sezon “Westworld”, spotkało się teraz z bezwzględną odpowiedzią, zwrócili się do fanów słowami:

Praca nad »Westworld« była jednym z jaśniejszych punktów naszych karier. Jesteśmy głęboko wdzięczni naszej niezwykłej obsadzie i ekipie za stworzenie tych ponadczasowych bohaterów i genialnego świata. Mieliśmy ogromny przywilej, mogąc opowiedzieć te historie o przyszłości świadomości – ludzkiej i nie tylko – w tak krótkim okienku czasu, zanim nasi władcy AI zabronili nam tego robić.

Przedwczesne zakończenie “Westworld”, choć były ku niemu powody, wywołuje również dyskusje na temat celowości pozbawiania tej historii planowanego finału. Z punktu widzenia twórców, fanów, ale również samego HBO zamieszczenie w ofercie kompletnej serii mogłoby mieć więcej sensu, aniżeli pozostanie przy niedomkniętych wątkach. A Wy, co myślicie o tym zabiegu?

Źródło: The Hollywood Reporter, materiały prasowe