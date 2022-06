Czwarty sezon Westworld z powrotem Marsdena i nowym plakatem!

Najnowsza odsłona Westworld zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Kolejne działania promocyjne nie są więc zaskoczeniem. Zaskoczeniem mogą okazać się jednak ujawniane przy tej okazji informacje. Najlepszym przykładem jest ta o powrocie Jamesa Marsdena do serialu.

Nowy sezon Westworld i nowe otwarcie dla Jamesa Marsdena

Okazją do ujawnienia informacji o powrocie Jamesa Marsdena był panel serialu na festiwalu ATX TV, gdzie aktor niespodziewanie się pojawił. Jego nieobecność w 3. sezonie tytułu okazała się więc zaledwie przerwą. Szczegóły co do okoliczności powrotu wciąż jednak pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą.

Wśród panelistów znaleźli się również Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan i Aurora Perrineau. Nie zabrakło też ekipy twórców w osobach Lisy Joy (współtwórczyni, scenarzystki, reżyserki i producentki wykonawczej) oraz Alison Schapker (scenarzystki i producentki wykonawczej).

Panel był także sposobnością do zaznajomienia szerszej publiczności z plakatem 4. sezonu Westworld. Prezentuje się on następująco:

Westworld – kiedy 4. sezon?

Nowy sezon Westworld HBO Max udostępni z końcem miesiąca, dokładnie zaś 26 czerwca. Będziecie oglądać?

