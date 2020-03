Korzystając ze skrzynki Gmail, od dawna możesz ustawić sygnaturę, dzięki czemu nie musisz przy każdej wiadomości się podpisywać i zostawiać danych kontaktowych. To duże ułatwienie, ale ma pewne ograniczenia. Już niedługo.

Poczta Gmail się zmienia i zdecydowanie są to zmiany na lepsze. W 2018 roku pojawił się odświeżony interfejs, poprawiający nie tylko estetykę, ale też łatwość obsługi, rok później wprowadzone zostało funkcjonalne menu podręczne, a na ten rok zaplanowano kolejne istotne nowinki. Google zamierza zrobić porządek z etykietami oraz sygnaturami. Skupmy się na tych drugich.

Gmail pozwoli na ustawienie wielu podpisów

Już teraz Gmail pozwala na wygodne formatowanie sygnatury i ustalenie, czy ma się wyświetlać przed czy też po cytowanym fragmencie przy odpowiedziach. Niestety jednak umożliwia przypisanie tylko jednej sygnatury do każdego adresu e-mail użytkownika, a przecież nie jest tak, że wszystkim osobom przedstawiamy się w taki sam sposób. Wygląda na to, że zespół Google wreszcie to zrozumiał i postanowił to zmienić.

Gmail doczeka się obsługi wielu sygnatur dla jednego konta. Możesz mieć więc oficjalny podpis z pełnymi danymi kontaktowymi, który wykorzystasz we wiadomościach związanych z pracą, skrócony – używany tylko przy odpowiedziach, angielski – na potrzeby komunikacji międzynarodowej i wreszcie luźny – do maili wysyłanych znajomym. Podczas pisania maila łatwo wybierzesz ten odpowiedni, korzystając z ikonki w dolnej części okna.

Od kiedy i kto skorzysta z wielu sygnatur w Gmail?

Tę nową funkcję docenią przede wszystkim profesjonaliści, ale – co jest dobrą wiadomością – trafi ona nie tylko do abonentów G Suite, ale też zwykłych użytkowników Gmaila. Jak zwykle – nowinka jest udostępniania falami: pierwsi szczęśliwcy mogą już z niej korzystać, a do reszty dotrze najpóźniej w połowie kwietnia.

Źródło: Google Blog, Engadget

