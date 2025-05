Nie ma znaczenia, jaki masz stosunek do gier. Faktem jest, że Wiedźmin 3: Dziki Gon to polski towar eksportowy i dzieło, z którego możemy być dumni. Jedna z najlepszych gier w historii kończy 10 lat. To szmat czasu, ale Wiedźmin 3 jest jak wino – im starszy, tym lepszy.

Z czego słynie nasz kraj? Jeśli odpowiedź na postawione pytanie zajmuje ci więcej, niż 2 sekundy, to najpewniej jest ci obca branża gamingowa. Produkcja znakomitych gier to wizytówka Polski, a perłą w koronie jest Wiedźmin 3: Dziki Gon – RPG autorstwa CD Projekt Red, które zadebiutowało 19 maja 2015 r. Jak się z czasem okazało, mówimy tu o jednej z najlepszych gier w historii.

Jeśli kogoś nie przekonuje patetyczny charakter powyższych słów, to oddajmy głos liczbom, a te są bezwzględne. Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedał się w nakładzie ponad 50 mln egzemplarzy na całym świecie od momentu premiery. Natomiast cała seria wiedźmińskich gier notuje wynik ponad 75 mln sprzedanych kopii. Tak, miarą sukcesu jest moment, w którym przeglądasz listę najlepiej sprzedających się gier w historii i nie musisz wybitnie długo scrollować, by zauważyć polskie dzieło.

Marcin Haber Wiedźmin 3 to światowa pierwsza liga Gra, która wciągnęła CD Projekt do światowej pierwszej ligi. Była nie tylko finansowym strzałem w dziesiątkę, ale weszła do kategorii polskich produktów, którymi warto chwalić się na świecie. Co prawda, to Wiedźmina 2 otrzymał Barack Obama podczas wizyty w Polsce w 2011 roku, ale to trzecia część serii była prawdziwym przełomem. Co ciekawe, ostatnia część przygód Geralta nadal bardzo dobrze się sprzedaje. Jest to oczywiście zasługa promocji, ale po dziesięciu latach od premiery, trzeba to uznać za sukces, którego z pewnością zazdrości wielu producentów cyfrowej rozrywki.

Z czego wynika fenomen Wiedźmina 3?

Fabuła i główny wątek to złoto najwyższej próby nieosiągalne dla wielu konkurencyjnych twórców. Jak stworzyć historię, która konsekwentnie rozwija się przez kilkadziesiąt godzin i wcale nie nudzi? Nie wiem, jakie czary odprawiali deweloperzy z CD Projekt Red tworząc scenariusz, ale trzeba zaznaczyć, że dla większości graczy fabuła jest głównym atutem Wiedźmina 3.

I w tej historii muszą odnaleźć się sami gracze. Wiedźmin 3 daje nam olbrzymią swobodę w kwestii dokonywania wyborów. Zasadniczo grasz tak, jak chcesz. I właśnie te wybory to kolejny atut gry, który sprowadza się do tego, że każde kolejne podejście do Wiedźmina 3 będzie zupełnie innym doświadczeniem, wliczając w to zupełnie nowe warianty zakończenia gry. Czujesz, że gra faktycznie reaguje na twoje decyzje.

Wiedźmin 3 zredefiniował podejście do kreowania otwartego świata. Z jednej gra potrafi wręcz zasypać gracza aktywnością poboczną, a z drugiej odwdzięcza się rozbudowaną strukturą dodatkowych zadań. To, co dla CD Projekt Red jest misją poboczną, dla innego dewelopera mogłoby posłużyć jako wątek główny opowiadanej historii. Spójność świata wpływa na immersję; nawet jeśli wykonujesz zadanie poboczne, masz wrażenie, że uczestniczysz w czymś wiarygodnym i ważnym.

W świecie Wiedźmina 3 nic nie jest zero-jedynkowe. Dość często wybieramy między “złem a złem”, co w konsekwencji potrafi wprawić w osłupienie. “Ale jak to? To da się pokazać konflikty w sposób niejednoznaczny? Przecież tu każdy ma rację! I co ja mam zrobić? Przecież zawsze jest ten dobry i ten zły!” – właśnie w takie zakłopotanie wpędzono miliony graczy, dzięki uprzejmości CD Projekt Red. Wykreowane postacie są wielowymiarowe i naprawdę często trudno jest określić, czy jest dobra, a może zła. Trochę jak w życiu.

Kapitalny polski dubbing. Kogo usłyszymy w Wiedźminie 3? Jacek Rozenek w roli Geralta, Beata Jewiarz jako Yennefer, Tomasz Dedek jako Krwawy Baron, Anna Cieślak jako Ciri, Jacek Kopczyński jako Jaskier, Marek Frąckowiak jako Myszowór, Andrzej Blumenfeld jako Sigismund Dijkstra i wielu innych wybitnych aktorów, nie tylko w podstawowej wersji gry, ale i w dodatkach. A same “dodatki” w przypadku Wiedźmina 3 to trochę krzywdzące określenie. DLC są na tyle rozbudowane, że z powodzeniem mogłyby posłużyć jako pełnoprawne, osobne gry.

Co jeszcze? Nawiązania do polskiej (i nie tylko) kultury oraz dziedzictwa, ostry humor, cięty język bohaterów, znakomita muzyka, zróżnicowane lokacje – w Wiedźminie 3 jest wszystko. Nawet element rozgrzeszenia. Zdaniem części graczy Wiedźmin 3 nie zdaje egzaminu w niektórych kwestiach. Dość często mówi się o “drewnianej” walce. I tu przechodzimy do kolejnego atutu: gra tak mocno wciąga poprzez klimat i fabułę, że zapomina się o elementach, które mogą uchodzić za niekoniecznie udane. Swoją drogą pamiętacie, jak działał Wiedźmin 3 na premierę? Jeśli nie, to wiedzcie, że było co poprawiać.

Piszę o “oczywistych oczywistościach”, ale robię to intencjonalnie. Mój największy sentyment do Wiedźmina 3 polega na tym, że udało mi się “wcisnąć” tę grę ludziom, którzy o grach nie mają pojęcia. Za każdym razem w odpowiedzi dostawałem coś w stylu: Seba, to jest znakomite! To jest jak film! Gram i nie mogę przestać!

W paru przypadkach były to osoby starsze, które skupiały się jedynie na fabule. Niektórzy dzięki Wiedźminowi 3 na dobre zadomowili się w branży gier, co uważam za osobisty sukces. Udało mi się przekonać niedowiarków, że gry komputerowe to pełnoprawne dzieła sztuki, a nie jakieś “tępe klikanie w komputer i strzelanie”.

Z tego powodu piszę o rzeczach oczywistych, bo liczę na to, że artykuł trafi do kogoś, kto albo nie grał w Wiedźmina 3 (zazdroszczę!) albo najzwyczajniej nie gra w gry w ogóle. Jeśli chcesz wejść do świata interaktywnej rozrywki, to w mojej ocenie nie ma nic lepszego niż polski Wiedźmin 3.

Amanda Grzmiel Wróciłam do Wiedźmina 3 Z okazji tej jubileuszowej dyszki wróciłam właśnie do "Wiedźmina 3" - ta gra nadal zachwyca. Słowiańskość wylewa się tu z każdego kadru, a dopełniający to wszystko humor, rodem z książek Sapkowskiego, razem z muzyką, czynią tę grę pozycją kompletną. A dodatki to już prawdziwy creme de la creme. Lubię ten świat także za wielowymiarowość - historie spotykanych postaci sprawiają, że trudno jest wybrać właściwą stronę, tak jak czasem w życiu.

Wiedźmin 3 to dopiero początek

10 lat później gra nadal zadziwia. Twórcom naturalnie udało się uporać z wszelkimi błędami, pojawiły się dwa rozbudowane dodatki, ale to nie wszystko. Pod koniec 2022 r. światło dzienne ujrzała nowa, next-genowa wersja Wiedźmina 3. Gra wyraźnie wypiękniała i zadbano o kolejne usprawnienia. W maju 2024 r. znowu zrobiło się głośno o Wiedźminie 3 za sprawą darmowego narzędzia od CD Projekt Red – chodzi o oficjalny edytor modów.

Dobrze jest powspominać Wiedźmina 3, ale trzeba patrzeć w przyszłość, bo oto nadchodzi Wiedźmin 4. Premiery gry nastąpi najwcześniej w 2027 r. Tym razem nie Geralt, lecz Ciri będzie przeprowadzać graczy przez krainę potworów, również tych w ludzkiej skórze. Poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Dla wielu graczy, nie tylko tych z Polski, wiedźmińskie uniwersum to “świętość” i z tego powodu cały gamingowy świat patrzy uważnie na ręce CD Projekt. Pierwszy zwiastun Wiedźmina 4 już za nami – kolejny przystanek to materiał z rozgrywki.

A jak wy wspominacie Wiedźmina 3?

Wiedźmińskie uniwersum na dobre zadomowiło się w świadomości odbiorców na całym świecie. Powstanie serii gier nie byłoby możliwe, gdyby nie twórczość Andrzeja Sapkowskiego. Bez książek nie byłoby gier. Bez sukcesu Wiedźmina 3, nie byłoby najpewniej serialu od Netfliksa. Wymieniać można bez końca i jedno jest pewne: Wiedźmin to marka sama w sobie i jednocześnie wizytówka naszego kraju.

A wy? Jak wspominacie Wiedźmina 3? Ile razy udało wam się przejść tę wybitną grę? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie. Napiszcie w komentarzach, co zawdzięczacie Wiedźminowi 3.