Na fanów Wiedźmina 3 czeka niemała niespodzianka. CD Projekt Red podaje datę premiery oficjalnego edytora modów, który zostanie udostępniony za darmo. Nie będziemy długo czekać. Czym jest The Witcher 3 REDkit i na czym polega jego potęga?

Lata mijają, a Wiedźmin 3 nadal bryluje na gamingowych salonach. Gracze już za chwilę dostaną bardzo mocny powód, by powrócić do jednej z najlepszych polskich gier. Oficjalny edytor modów - The Witcher 3 REDkit - pojawi się szybciej, niż zakładaliśmy.

The Witcher 3 REDkit - data premiery

The Witcher 3 REDkit zapowiedziano pod koniec 2023 r., z kolei w kwietniu 2024 r. poinformowano o rozpoczęciu beta testów. Wtedy właśnie podkreślono, że narzędzie stanie się dostępne w bliżej nieokreślonym terminie bieżącego roku.

Na szczęście nie musimy długo czekać. The Witcher 3 REDkit w całej swojej okazałości ujrzy światło dzienne 21 maja 2024 r. na platformie Steam. Narzędzie bazuje na plikach Wiedźmina 3, więc zainstalowana gra to warunek konieczny, zaś sam The Witcher 3 REDkit będzie w pełni darmowy.

Czego należy się spodziewać?

O tym, że gracze są kreatywni, nie trzeba nikomu przypominać. Premiera The Witcher 3 REDkit będzie oznaczać wysyp rozmaitych modyfikacji: całkowicie nowe misje w Wiedźminie 3, nowe wątki fabularne, nowe przedmioty, a nawet niespotykane wcześniej mechaniki.

Przedsmakiem tego, co nas czeka, niech będzie poniższe nagranie. Oto Geralt latający na Gryfie. Można? Można! Wszystko można, wystarczy odrobina kreatywności.

Osobiście chciałbym zobaczyć alternatywne zakończenie “imprezy w Kaer Morhen”. Geralt wraz z towarzyszami broni przystępuje do walki następnego dnia, Vesemir ginie, a na samym końcu okazuje się, że to był tylko zły sen. Vesemir budzący Geralta w kulminacyjnym momencie to byłoby coś! "Geralt, wstawaj! Masz bojowe zadanie!".

Źródło: Steam