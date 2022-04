Netflix pochwalił się dziś, iż prace nad 3. sezonem Wiedźmina wkraczają w bardzo ważną fazę. Aktorzy i cała towarzysząca im ekipa pojawili się na planie.

Ruszyły zdjęcia do 3. sezonu Wiedźmina

O tym, iż serial Wiedźmin doczeka się 3. sezonu (a pewnie i na nim się nie skończy) wiadomo od dłuższego czasu. Póki co pozostawał on jednak w cieniu, z którego teraz się wyłania. Rozpoczęcie zdjęć na planie to wyraźny sygnał, że będziemy słyszeć o tej produkcji znacznie więcej.

Radosna, przynajmniej dla fanów tego cyklu, nowina została okraszona pierwszym oficjalnym zdjęciem z planu. A na nim zimowa sceneria i najważniejsze postacie, czyli Geralt, Yennefer oraz Ciri, w rolach których ponownie pojawią się aktorzy już dobrze znani z poprzednich sezonów.

O czym będzie nowy sezon serialu Wiedźmin?

Faktem jest, iż 2. sezon Wiedźmina okazał się jednym z największych hitów w historii Netflix pod względem oglądalności. I to pomimo tego, że wedle niektórych był znacznie mniej interesujący niż 1. sezon. Jak będzie z kolejnym? To da się ocenić oczywiście dopiero po premierze, której data jeszcze przez pewien czas nie będzie znana. Twórcy uchylili jednak rąbka tajemnicy odnośnie fabuły i wydarzeń, jakie widzowie będą mogli zobaczyć w nowych odcinkach.

„Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.”

Dodajmy, że showrunnerką również tym razem jest Lauren S. Hissrich, chociaż niektórzy liczyli na zmiany i zbierali nawet podpisy pod stosowną petycją. W prace nad 3. sezonem zaangażowany jest też między innymi Tomasz Bagiński.

Czekacie na 3. sezon Wiedźmina?

Źródło: Netflix Polska