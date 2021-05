Dobre wieści dla fanów gry The Last of Us! Odtwórczyni roli Marlen pojawi się również w ekranizacji przygotowywanej przez PlayStation Productions.

HBO podpisało kontrakt z aktorką grającą Marlene w grze The Last of Us

Merle Dandridge sportretuje Marlene w adaptacji HBO, za którą ówcześnie podkładała głos. Bohaterka jest przywódczynią Fireflies, ruchu oporu walczącego o wolność z opresyjnym reżimem wojskowym. The Last of Us plasuje się w czołówce najlepiej ocenianych gier komputerowych w historii. Tytuł został wielokrotnie nazwany arcydziełem i uzyskał maksymalne oceny w recenzjach zarówno polskich, jak i zagranicznych serwisów.

Jest to najszybciej sprzedający się tytuł w dziejach konsoli PlayStation 3. Dandridge dołącza do gwiazdorskiej obsady, w skład której wchodzą Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie i Gabriel Luna jako Tommy.

Pierwszy program PlayStation Productions

The Last of Us wejdzie do HBO prawdopodobnie w 2022 roku. Przy adaptacji udział wezmą Craig Mazin, którego znamy z produkcji serialu Czarnobyl oraz Gustavo Santaolalla, który skomponował oryginalną ścieżkę dźwiękową do rozgrywki. Na czele projektu stanie Neil Druckmann, który przyczynił się do sukcesu gry. Pierwszy sezon serialu będzie opierał się na przemytniku, Joelu (Pedro Pascal), którego zadaniem jest przemyt i ochrona 14-letniej Ellie (Bella Ramsey).

Czekacie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Variety, Twitter, Inf. własna