W ostatnim czasie gry survivalowe cieszą się sporą popularnością. Jeśli z nimi sympatyzujecie to być może zainteresuje Was także Windbound.

Windbound do pobrania za darmo

Windbound to kolejna darmowa gra, jaką udostępniono w ramach doskonale znanej już promocji. Epic Games Store w każdy czwartek zaprasza graczy korzystających z tego sklepu po odbiór prezentu i tym razem padło właśnie na produkcję przygotowaną przez 5 Lives Studios.

Oferta obowiązuje przez tydzień, Windbound można przypisywać do swojego konta do 17 lutego do godziny 17:00 naszego czasu. Wtedy w to miejsce pojawi się Brothers - A Tale of Two Sons.

Czego można spodziewać się po Windbound?

Zarys fabularny nikogo nie powinien tutaj zaskoczyć. Bohaterka trafia na nieznaną, bezludną wyspę, a gracz musi pomóc jej przetrwać. Eksploracja obejmuje się tylko ląd, ale również morza otulające cały archipelag Zakazanych Wsyp. Trzeba postarać się o narzędzia i broń, łódź, którą z czasem można będzie ulepszać oraz oczywiście o jedzenie, co oznacza także konieczność polowań.

Brzmi jak obowiązkowy zestaw dla tego gatunku gier. Windbound można jednak przypisać również elementy z RPG czy przygodówki, a także klimatów fantasy. W końcu bohaterka zaczyna bowiem docierać do kryjącego się na tych terenach sekretu starożytnej cywilizacji.

Premiera Windbound odbyła się w połowie 2020 roku, ale przeszła bez większego echa. Trudno mówić też w tym przypadku o wysokich ocenach, ale w części może być to podyktowane już samą oprawą graficzną w kreskówkowym stylu, z którą nie każdy sympatyzuje. O opinię na temat całości można pokusić się teraz samodzielnie.

Źródło: epicgames