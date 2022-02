Atomic Heart od samego początku mocno intryguje. Chociaż koncepcja twórców na przestrzeni miesięcy nieco się zmieniła, wciąż jest na co czekać.

Nowe ujęcia z retro-futurystycznej wersji Związku Radzieckiego

Coraz więcej graczy zaczyna nudzić się przy kolejnych odsłonach tych samych serii gier. Zwłaszcza, że w wielu przypadkach często da się już zauważyć spadek jakości. Nowe marki mile widziane, zwłaszcza zapowiadające się tak obiecująco jak wspomniany Atomic Heart. Po dłuższej przerwie w końcu o nim przypomniano. Z przytupem.

Po pewnych korektach, ostatecznie ma być to dynamiczna gra akcji prezentująca zmagania z perspektywy pierwszej osoby, ale można nastawiać się też na liczne elementy RPG. Wydaje się, że od momentu pierwszych zapowiedzi nie tknięto fabuły i pomysłów co do świata gry, zobaczymy tu retro-futurystyczną wersję Związku Radzieckiego oraz zbadamy „ściśle tajny sowiecki kompleks badawczy, gdzie używając szerokiego arsenału broni i umiejętności będziemy walczyć ze śmiercionośnymi zombie i szalonymi robotami”.

Nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki daje jasny przekaz - raczej nie będzie nudno, a porównania do serii BioShock cały czas wydają się na miejscu. Trudno aktualnie wydać dokładniejsze osądy co do oprawy graficznej (powinno być przynajmniej dobrze), ale już odnośnie ścieżki dźwiękowej wątpliwości wydają się mało zasadne. Czuwa nad nią ceniony w branży Mick Gordon. Atomic Heart znalazł się na naszej liście najbardziej wyczekiwanych gier 2022 roku i absolutnie nie zmieniamy co do tego zdania.

Atomic Heart gameplay

Kiedy premiera Atomic Heart? Jest przybliżony termin

Poza nowymi ujęciami z rozgrywki twórcy ujawnili również okienko premierowe. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, Atomic Heart ma pojawić się w 2022 roku. Będzie to któryś z późniejszych miesięcy, którego nazwa w języku angielskim kończy się „ber”.

Lista platform docelowych nie uległa zmianie, gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Dla niektórych ważną wzmianką powinien być fakt, że już na premierę ma rozbudować katalog usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Atomic Heart