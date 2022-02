Sporo było narzekania na jakość GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, ale najwyraźniej negatywne głosy nie stanęły na przeszkodzie w wygenerowaniu świetnej sprzedaży.

10 mln sprzedanych egzemplarzy GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Na podstawie najnowszego raportu Take-Two można wywnioskować, że GTA: The Trilogy - The Definitive Edition znalazło około 10 mln nabywców. Biorąc pod uwagę siłę marki może w pierwszej chwili nie zrobić to na kimś wrażenia.

Trzeba jednak dodać, że mowa nie o nowej grze, ale jedynie o odświeżonym pakiecie. I to niezbyt udanie, bo krytyki jakości całego projektu i masy problemów technicznych nie brakowało. Do tego stopnia, że Rockstar wydał oficjalny komunikat z przeprosinami i rozdawał darmowe gry w ramach rekompensaty. Strauss Zelnick, CEO Take-Two, przyznał, że GTA: The Trilogy - The Definitive Edition pod względem komercyjnym wypadło „świetnie”, a zyski za cały poprzedni kwartał rozliczeniowy „znacznie przekroczyły oczekiwania firmy”.



Wyniki serii Grand Theft Auto nie przestają robić wrażenia.

GTA V też dobrze się sprzedaje. Nadal

Oczywiście zyski to zasługa nie tylko GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Od informacji ujawnianych w końcówce zeszłego roku sporo się zmieniło także w kontekście GTA V, które znalazło kolejne 5 mln kupujących. To oznacza, że łącznie sprzedało się już w nakładzie ponad 160 mln egzemplarzy. A na tym nie koniec, bo przecież wkrótce premiera na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Takie informacje ponownie nakazują sądzić, że na GTA 6 jeszcze poczekamy, bo Take-Two i Rockstar wciąż dobrze zarabiają na aktualnych projektach. Nie tylko tych wymienionych powyżej, ale również GTA Online czy Red Dead Redemption 2. Przy okazji, ta ostatnia propozycja rozeszła się w nakładzie ponad 43 mln egzemplarzy. Żeby nie było jednak tak pesymistycznie to przypomnijmy, że prace nad GTA 6 zostały w końcu oficjalnie potwierdzone. Zawsze to coś.

