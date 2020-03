Microsoft nie ukrywa, a wręcz jasno mówi o tym, iż Windows 10 systematycznie się zmienia (oczywiście jego zdaniem na lepsze). Za jakiś czas może spotkać go spory powiew świeżości w kwestii wyglądu interfejsu.

Ponad miliard aktywnych urządzeń z systemem Windows 10

Kilka dni temu Microsoft pochwalił się, iż ponad miliard osób z więcej niż 200 państw zdecydowało się postawić na system Windows 10. Co za tym idzie, producent mógł ogłosić wreszcie, że Windows 10 kontroluje pracę ponad miliarda aktywnych urządzeń.

Czy jest to sukces? Raczej tak, ale wypada dodać, że jednocześnie wynik poniżej pierwotnych oczekiwań, wedle których wspomniana bariera miała być przekroczona w ciągu 2-3 lat od premiery. Trudno zarazem sądzić, że teraz na tym się skończy. Oficjalne zakończenie wsparcia dla Windows 7 może przełożyć się na większy przypływ użytkowników do Windows 10. Zapewne liczy na to sam producent.

Windows 10 przejdzie widoczną metamorfozę

Powyższa informacja może być dla części osób korzystających z Windows 10 bez znaczenia. Co innego krótki materiał wideo, jaki opublikował na jednym z portali społecznościowych Panos Panay. Chief Product Officer w firmie Microsoft, bo takie stanowisko obecnie piastuje, postanowił uchylić rąbka tajemnicy odnośnie zmian, jakie przejdzie Windows 10.

I trzeba przyznać, że będą one spore. Pisaliśmy o tym, że producent zdecydował się na zauważalną korektę ikon, ale tutaj możemy zobaczyć znacznie więcej. Zmiany dotkną bardzo istotnych elementów, takich jak Menu Start, Eksplorator plików czy menu kontekstowe. Wszystkie zdają się być zgodne ze stylem Fluent Design.

Co sądzicie o zaprezentowanych tu elementach, jak Wam się podobają?

Nie zanosi się na to, że zmiany zostaną wprowadzone szczególnie szybko. Niektóre źródła sugerują nawet, że dopiero w przyszłym roku.

