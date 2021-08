Spodobały ci się zapowiedzi Windows 11? Testowałeś wersje próbne i nowości szykowane przez Microsoft zrobiły na tobie dobre wrażenie? Jeśli tak, to musisz odnotować dzisiejszy komunikat.

Kiedy premiera Windows 11? Wszystko już jasne

Obecnie Windows 11 można testować w ramach programu Windows Insider. Sami zresztą nie mogliśmy sobie tego odmówić, dzięki czemu już jakiś czas temu przedstawialiśmy artykuł przybliżający część nowości oraz prezentujący pierwsze testy wydajności. Jeśli chodzi jednak o finalną wersję systemu (chociaż dla niektórych takie stwierdzenie będzie pewnie nadużyciem), producent dość ogólnie mówił o jesieni. Dziś zostało to sprecyzowane.

Premiera Windows 11, rozumiana jako rynkowy debiut systemu, odbędzie się 5 października. Sam producent wspomina tutaj, iż 11 listopada być może pasowałby ładnie pod względem oznaczeń, ale najwyraźniej nie uznano, że będzie to dla kogoś szczególnie istotne. I chyba słusznie.

Premiera Windows 11 nie tylko na nowych komputerach

Ważna jest tutaj za to nie tylko podana data, ale również dodatkowa wzmianka. Wcześniej producent sugerował, że w tym roku nadchodzący system pojawi się tylko na nowych komputerach. Teraz brzmi to nieco inaczej, ponieważ poza sprzętem z preinstalowanym Windows 11 wspomniano o jednoczesnym starcie aktualizacji.

Oczywiście będzie ona postępowała etapami, w związku z czym większość użytkowników Windows 10 faktycznie poczeka do przyszłego roku. Będą jednak również mniej liczni, którym Windows 11 zostanie oddany nieco szybciej. Zresztą, zapewne nie każdemu będzie równie śpieszno do omawianej aktualizacji, ale to już temat na inne rozważania.

Ujawnienie daty premiery zbiegło się z publikacją nowego materiału wideo promującego Windows 11. Co ciekawe, skupia się on na graczach. Znów przypomniano, że Windows 11 to najlepszy system Windows do gier. A przynajmniej takie są zapowiedzi, bo co do oceny to trzeba się jeszcze z tym wstrzymać.

Planujecie przesiadkę na Windows 11? Od razu gdy będzie to możliwe czy będzie to odwlekali?

