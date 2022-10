Windows 8 nie został zapamiętany jako najbardziej udany system Microsoftu i raczej niewiele osób za nim tęskni. Ciekawe jest jednak to, że do opracowanych wówczas koncepcji Microsoft powraca nawet dzisiaj, przy okazji „Jedenastki”.

Windows 8 – niewykorzystane pomysły otrzymują dziś drugie życie

Dokładnie jutro system Windows 11 będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Jedną z nowości, nad którymi w jego obrębie intensywnie pracuje Microsoft, jest panel widżetów. Okazuje się jednak, że miał on być obecny w „Okienkach” zdecydowanie wcześniej. Możemy go zobaczyć na opublikowanych właśnie grafikach koncepcyjnych, przedstawiających to, jak miał wyglądać Windows 8.

Ilustracje pochodzą sprzed dziesięciu lat, a na ich upublicznienie zdecydował się Steven Sinofsky, który do 2012 roku dowodził w Microsofcie oddziałem odpowiedzialnym za rozwój systemu Windows, a dziś między innymi prowadzi w serwisie YouTube kanał pod tytułem Hardcore Software. To właśnie tam pojawiły się opisywane grafiki, przygotowane z okazji na spotkania na temat planów związanych z (wówczas) nadchodzącą „Ósemką”.



Pasek widżetów przy prawej krawędzi ekranu – tak miało to wyglądać w Windows 8.

Bazą dla całego projektu były oczywiście kafelki – nawet widżety w wysuwanym z boku panelu miały taką formę. Menu Start na tych ilustracjach wygląda całkiem podobnie do tego, co faktycznie zastaliśmy w systemie Windows 8, choć są tu też dodatkowe przyciski nawigacyjne, których ostatecznie zabrakło. Widzimy też, że Microsoft chciał zintegrować swój sklep zresztą „doświadczenia” (znów – podobnie jak robi to dzisiaj).



Kafelkowe menu Start w wersji koncepcyjnej.

Na kolejnych screenach możemy zobaczyć sklep, eksplorator plików i okna programów – wszystko miało zostać utrzymane mniej więcej w tym samym stylu. Materiał wideo zapowiada też kilka ciekawych funkcji, takich jak automatyczne łączenie się z najsilniejszą siecią czy obsługa różnych tapet na wielu ekranach. Zresztą po prostu to zobacz:

Zobacz jak miał wyglądać Windows 8 (wideo)

I co o tym myślisz?

Źródło: Hardcore Software, XDA-developers