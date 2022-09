Sprawa włamania na serwery Rockstar Games i Ubera coraz mniej tajemnicza. Zatrzymano podejrzanego hakera, który pomimo młodego wieku zadarł już z Microsoftem i Nvidią.

O zatrzymaniu podejrzanego o włamanie na serwery Rockstar Games poinformowała londyńska policja:

W czwartek wieczorem, 22 września 2022 r. londyńska policja aresztowała w Oxforfordshire nastolatka. Stawiane są mu zarzuty włamania w ramach śledztwa wspieranego przez NCCU (Krajową Jednostkę ds.Cyberprzestępczości). Zatrzymany pozostaje w areszcie policyjnym.

Skąd pewność, że zatrzymanie dotyczy kradzieży danych Rockstar Games?

Aktualnie doszło tylko do zatrzymania, ale NCCU jest odpowiednikiem FBI i współpracując z Amerykanami, ma w swoich kompetencjach przestępstwa zgłoszone w USA przez Rockstar Games oraz Ubera. Według portalu The Desk śledztwo, o którym mowa, dotyczy własnie tych dwóch przestępstw.

Z serwerów Rockstar Games haker ukradł dziesiątki plików dotyczących produkcji Grand Theft Auto 6 oraz Take It Two Interactive, a następnie posunął się do szantażu. Zażyczył sobie pieniędzy w zamian za powstrzymanie się od dalszych publikacji. Atak na Ubera wiązał się kradzieżą mniej wartościowych danych, ale ośmieszył poziom cyberbezpieczeństwa poszkodowanego.

Co wiadomo o nastoletnim hakerze?

Wydarzenia potwierdza także kolejne oświadczenie policji:

W wypowiedzi inspektora Michael O'Sullivana nowością jest:

Nastolatek został oskarżony o dwa naruszenia warunków kaucji i dwa przypadki niewłaściwego [nielegalnego] użycia komputera

Wydaje się więc, że cyberprzestępca ma już na koncie opasłą kartotekę. Według twitterowych doniesień może być on odpowiedzialny za działalność grupy Lapsu$, która zaatakowała w tym roku serwery Nvidi oraz Microsoftu.

Dwa naruszenia prawa, o których mowa jest w ostatnim oświadczeniu, przypisywane są z włamaniom do Rockstar Game oraz Ubera.

