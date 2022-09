Uber prowadzi dochodzenie w sprawie rażącego naruszenia cyberbezpieczeństwa. Możliwe, że haker ma 18 lat.

Domniemany haker przyznał się do włamania publikując w wewnętrznym systemie Slack firmy komunikat

Ogłaszam, że jestem hakerem, a Uber doznał naruszenia bezpieczeństwa danych

Zamieścił też informacje o poufnych danych firmy, do których (jak twierdził) miał dostęp oraz zamieścił hasztag z informacją, że Uber zaniża stawki wypłacane swoim kierowcom.

Pracownicy Ubera w pierwszych chwilach uznali, że cała sytuacja jest żartem, tak bardzo zaskoczyła ich bezczelna i otwarta postawa hakera. Odpowiedzi pracowników na post zawierały emotikony i GIFy. Przez jakiś czas ciągnęli oni konwersację z hakerem uważając, że to dowcip kogoś z wewnątrz firmy.

rozwiń

Odpowiedzialny komputerowy włamywacz zdradził, że ma 18 lat i wyjawił, że włamał się dla Ubera wyłącznie dla zabawy, choć rozważa udostępnienie w internecie kodu źródłowego firmy. Okazuje się, że uzyskał on dostęp do danych logowania od jednego z pracowników przy użyciu socjotechniki. Tym sposobem dostał się on do wewnętrznej sieci VPN Ubera i zyskać w efekcie dostęp do różnych narzędzi firmy, między innymi Amazon Web Services i Google Cloud Platform.

Rzecznik prasowy Ubera odmawia na razie komentarza, informując że trwa śledztwo, w którym udział biorą też organy ścigania. Badacz cyberbezpieczeństwa Sam Curry, który przez jakiś czas konwersował z hakerem na twitterze stwierdził:

Wygląda na to, ze dzieciak, który dostał się do Ubera nie wie co z nim zrobić… i świetnie się bawi

rozwiń

Źródło: theverge.com