W Hatred pozwolili nam kierować poczynaniami współczesnego psychopaty, w IS Defense dali nam szansę, by wcielić się w żołnierza odpierającego ataki Państwa Islamskiego, a w Ancestors Legacy pokazali nam brutalność średniowiecznych bitew. Teraz słynni z kontrowersyjnych produkcji i przeciwni sztucznemu upiększaniu rzeczywistości twórcy z polskiego studia Destructive Creations serwują nam WM. Tym razem akcja zostanie osadzona w czasach II wojny światowej.

Hatred i IS Defense były strzelankami, a Ancestors Legacy – strategią. Nie wiemy jeszcze do końca, jaki gatunek reprezentować będzie WM, ale najpewniej mamy tu do czynienia z przygodówką i to niewykluczone, że dwuwymiarową – może to być coś w stylu Limbo. Niczym This War of Mine ma ukazać okrucieństwo wojny, ale w wydarzeniach będziemy brać udział nie jako cywile, lecz żołnierze z frontu wschodniego. Pierwszy, króciutki zwiastun pokazuje, że zdecydowanie nie będzie to sielankowa opowieść…

Zobacz teaser trailer WM – nowej gry Polaków z Destructive Creations:

Jakieś konkretne informacje na temat WM, wraz z pierwszym gameplayem, pojawią się jeszcze przed końcem tego miesiąca. Wyczekujcie więc – na pewno wam o nich wspomnimy. Póki co wiemy jedynie tyle, że gra zmierza na pięć platform – to pecety oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.

