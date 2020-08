Zainspirowani Przemianą, Procesem i Zamkiem Franza Kafki, stworzyli Metamorphosis. Polacy ze studia Ovid Works podzielili się wreszcie owocami prac prowadzonych od wielu długich miesięcy. Ta intrygująca przygodówka debiutuje dziś na rynku.

Dziś premiera Metamorphosis. To polska gra o człowieku uwięzionym w ciele robaka

Budzisz się w ciele maleńkiego robaka, a twój najlepszy przyjaciel zostaje zaaresztowany. Tak rozpoczyna się gra Metamorphosis stworzona przez studio Ovid Works.

Ekipa ze stolicy zabiera nas w tajemniczą i szalenie abstrakcyjną podróż, podczas której przedmioty, na które normalnie moglibyśmy nawet nie zwrócić uwagi, tworzą tor przeszkód, miejscami będący niemal nie do przejścia. Spryt przyda się na pewno, podobnie jak zręczność – inaczej nigdy nie znajdziemy sposobu na powrót do naszego ludzkiego ciała i uchronienie przyjaciela przed więzieniem…

Od dzisiaj gra Metamorphosis jest dostępna w wersjach przeznaczonych na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a także komputery osobiste. Przez najbliższy tydzień na Steamie możecie zaoszczędzić 10%, płacąc 80,99 zamiast 89,99 zł. Tymczasem zerknijcie na oficjalny zwiastun premierowy.

Zobacz najnowszy trailer Metamorphosis:

Intrygująca fabuła i wymagające zagadki logiczne to jeszcze nie wszystko, na co wypada zwrócić uwagę. Na liście znajduje się też ładny, ręcznie malowany świat oraz mechanika, na potrzeby której twórcy przebudowali silnik Unreal Engine 4. Czy to wszystko was przekonuje? Dajcie znać w komentarzach, czy zamierzacie dać szansę tej ambitnej przygodówce „made in Poland”.

Źródło: All in! Games

