W Outriders można grać w pojedynkę, ale po co, jeśli można to robić ze znajomymi. Nowy gameplay od IGN pokazuje, że w przypadku nowego tytułu Polaków z People Can Fly to zdecydowanie lepsza opcja!

Jeśli czytaliście nasze pierwsze wrażenia z Outriders, to wiecie już pewnie, że tytuł ten zdecydowanie przypadł nam do gustu. Zarówno kreacja świata i oprawa wizualna, jak i to, co najważniejsze, czyli dynamiczna mechanika rozgrywki – to wszystko może się podobać.

Najnowsza gra studia People Can Fly, które w przeszłości dało nam Painkillera czy Bulletstorm, dopiero w trybie kooperacji jednak uwalnia swój pełen potencjał. Pokazuje to najnowszy gameplay od IGN, który już teraz możecie obejrzeć poniżej…

Zobacz najnowszy gameplay Outriders z trybu kooperacji:

Outriders, które ma w sobie coś z Destiny, coś z Gears of War i coś ze wspomnianego Painkillera, zaoferuje nam około 30-godzinną kampanię fabularną. Podczas jej przechodzenia będziemy eksplorować tajemniczą planetę Enoch i eliminować najróżniejsze stwory, które na niej żyją.

W tym celu przejmujemy kontrolę nad jednym z bohaterów: piromantą, manipulantem czy niszczycielem, a następnie będziemy rozwijać jego umiejętności. Tak jak wspomnieliśmy – bawić można się w pojedynkę albo z maksymalnie 2 innymi graczami.

Do premiery Outriders pozostało już niewiele czasu

Premiera Outriders odbędzie się w tym roku, ale dokładna data nie została jeszcze podana. Wiemy za to, że gra zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series X.

Źródło: IGN, Square Enix

Czytaj dalej o Outriders: