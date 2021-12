Suicide Squad: Kill the Justice League nie jest póki co szczególnie mocno promowane, nowy materiał wideo tym bardziej powinien ucieszyć wstępnie zainteresowanych tym tytułem. A być może i przyciągnąć kolejnych.

Rocksteady Studios przypomina o Suicide Squad: Kill the Justice League

Już dość dawno, bo w sierpniu zeszłego roku mieliśmy do czynienia z zapowiedzią Suicide Squad: Kill the Justice League. Opublikowano wtedy pierwszy zwiastun, ale na drugi musieliśmy czekać ponad rok, kiedy to wreszcie przybliżono fabułę. Obyło się bez kolejnej takiej przerwy, bo Warner Bros. Games właśnie teraz pochwaliło się nowym materiałem wideo.

Nie jest może szczególnie obszerny, ale wreszcie można rzucić okiem przynajmniej krótkie wycinki z rozgrywki. Akurat w tym przypadku Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oraz King Shark (główni, grywalni bohaterowie) stawiają czoła innej dobrze rozpoznawalnej postaci, bo za taką może być uznawany Flash. Jest dynamicznie i chyba właśnie taka będzie ta produkcja. W komentarzach można wyczytać, że dla niektórych jest tu jednocześnie zbyt kolorowo, ale czy faktycznie w tym przypadku to nie pasuje?

Nowych informacji nie ma

To tyle. Tylko i aż. Jednocześnie nie podano jakichkolwiek nowych informacji dotyczących tego tytułu. Twórcy oraz wydawca nie zająknęli się również na temat daty premiery. Zainteresowani muszą pozostać przy wzmiankach, iż wycieczka do Metropolis będzie możliwa w przyszłym roku.

Oczywiście to przy założeniu, że nie dojdzie do opóźnień. Jasna jest za to kwestia platform docelowych. Suicide Squad: Kill the Justice League ma oferować sporo także od strony technicznej i wizualnej, gra zmierza na najwydajniejsze platformy - PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Źródło: Warner Bros. Games