Dziś premiera WRC 9 – najnowszej gry poświęconej rajdowym mistrzostwom świata. To jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza produkcja z tej kategorii od lat.

Dziś premiera WRC 9 – perełki dla miłośników rajdów

Dziesiątki rajdów i setka odcinków specjalnych, komplet samochodów z WRC, WRC 2 i WRC J plus 15 klasycznych modeli, a do tego wiele różnych trybów rozgrywki – dla jednego i wielu graczy. To wszystko czeka na nas w WRC 9 – stworzonej przez KT Racing grze, która od dziś jest dostępna na PlayStation 4, Xbox One oraz PC (za pośrednictwem Epic Games Store).

Na potrzeby tej nowej odsłony twórcy postarali się o jeszcze bardziej realistyczną fizykę oraz ładniejszą oprawę wizualną i przeprojektowane odgłosy silników. Dodali też trzy rajdy (Kenia, Japonia i Nowa Zelandia) oraz kilkadziesiąt odcinków specjalnych. Pojawiły się też dwa nowe tryby: liga i współpraca.

Zobacz premierowy zwiastun WRC 9 – oficjalnej gry rajdowych mistrzostw świata:

Pierwsze recenzje WRC 9 – wyłącznie pozytywne. To kolejny krok naprzód

Przez lata ta seria nie cieszyła się szczególnie dużym uznaniem – ani wśród recenzentów, ani wśród „cywilnych” graczy. Wydana w ubiegłym roku „ósemka” była jednak wreszcie solidną propozycją, a w tym roku jest jeszcze lepiej. WRC 9 zbiera bardzo dobre oceny, wśród których przeważają ósemki, ale nie brakuje nawet dziewiątek.

Świetna mechanika jazdy, długa lista dostępnych tras i samochodów, przyjemna dla oka i ucha oprawa audiowizualna oraz szeroki wybór trybów dla jednego gracza (na czele z niezwykle rozbudowaną karierą), jak i wielu graczy – to tylko niektóre z cech, za które chwalony jest ten tytuł.

Oto pierwsze oceny gry WRC 9:

GameSpew – 9,0/10

God is a Geek – 8,0/10

PlayStation Universe – 9,0/10

Push Square – 8,0/10

Screen Rant – 8,0/10

Shacknews – 8,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Vandal – 7,7/10

Xbox Achievements – 8,0/10

Przyznasz chyba, że oceny wyglądają nieźle. Skusisz się?

Źródło: Nacon, Metacritic

Czytaj dalej o grach samochodowych: