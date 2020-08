DIRT 5 dołącza do coraz liczniejszego katalogu gier, na których premierę trzeba będzie poczekać dłużej niż początkowo obiecywano. W tym przypadku sytuacja wygląda o tyle dobrze, że poślizg będzie niewielki.

DIRT 5 zadebiutuje z delikatnym opóźnieniem

Jeśli niespecjalnie zmartwiło Was opóźnienie Halo Infinite czy kolejna obsuwa Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, być może sympatyzujecie z zupełnie innego rodzaju grami. Jeśli mówimy o wyścigach, to warto odnotować informację przekazaną przez Codemasters - premiera DIRT 5 nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie.

Zainteresowani tym tytułem będą musieli poczekać do 16 października. Pocieszające zatem, iż nie mówimy o dużej zmianie, do tej pory w planach był bowiem 9 października. Dodatkowo kupujący grę w wydaniu Amplified Edition otrzymają możliwość rozpoczęcia zabawy 3 dni przed pozostałymi (13 października).

Jeśli chodzi o platformy docelowe, w tej kwestii nic się nie zmienia. DIRT 5 trafi na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. W późniejszym czasie także na konsole Xbox Series X i PlayStation 5.

DIRT 5 to także coś dla ucha

Aby nieco osłodzić powyższą informację, Codemasters uchyliło rąbka tajemnicy dotyczącej tego, co można będzie w grze usłyszeć. I nie chodzi o ryk silników, ale o ścieżkę dźwiękową. Wedle deklaracji twórców można spodziewać się ponad 40 utworów z różnych gatunków i pochodzących od artystów z całego świata. Prym będą wiodły zespoły rockowe takie jak The Killers i New Found Glory, ale na liście wykonawców pojawią się też The Chemical Brothers czy The Prodigy.

W ogólnym rozrachunku ścieżka dźwiękowa ma być tutaj największa i najbardziej zróżnicowana w historii serii.

Źródło: DIRT

Warto zobaczyć również: