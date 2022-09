Microsoft przedstawił rozpiskę nowości w Xbox Game Pass na pierwszą połowę września. Na abonentów czekać będzie 8 nowych tytułów.

Wrześniowe premiery w Xbox Game Pass – jest nieźle

Już od wczoraj możemy grać w Train Sim World 3, czyli najnowszą edycję symulatora, w którym możemy spróbować swoich sił w roli maszynisty, zasiadając w kabinach realistycznie odwzorowanych lokomotyw i pociągów. Równocześnie katalog usługi Xbox Game Pass zasiliły jeszcze: Opus Magnum (intrygująca, dwuwymiarowa łamigłówka) oraz Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (sandboksowa przygodówka w disneyowskim uniwersum).

W kolejnych dniach biblioteka gier doczeka się kolejnych aktualizacji. Ich bohaterkami będą takie gry jak Ashes of the Singularity (strategia czasu rzeczywistego w realiach sci-fi), You Suck at Parking (zwariowana zręcznościówka z parkowaniem w tle) czy też Metal: Hellsinger. Dwa ostatnie tytuły zasilą katalog Xbox Game Pass równocześnie ze swoimi rynkowymi premierami.

Szczególnie strzelanka ukrywająca się pod tym ostatnim tytułem jest intrygującą propozycją. Już przedpremierowo zgarnęła kilka nagród – została doceniana za pomysłową mechanikę rozgrywki, w której ważne jest celowanie nie tylko w przeciwników, ale i w rytm muzyki (nagranej zresztą specjalnie na potrzeby tej produkcji – we współpracy z popularnymi metalowymi wokalistkami i wokalistami).

Nowości w Xbox Game Pass – wrzesień 2022, część 1:

Train Sim World 3 na PC i Xbox – 6 września

na PC i Xbox – 6 września Opus Magnum na PC – 6 września

na PC – 6 września Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition na PC, Xbox i w chmurze – 6 września

na PC, Xbox i w chmurze – 6 września Ashes of the Singularity na PC – 13 września

na PC – 13 września DC Liga Super-Pets: Przygody Krypto i Asa na PC, Xbox i w chmurze – 13 września

na PC, Xbox i w chmurze – 13 września You Suck at Parking na PC, Xbox i w chmurze – 14 września

na PC, Xbox i w chmurze – 14 września Despot’s Game na PC i Xbox – 14 września

na PC i Xbox – 14 września Metal: Hellsinger na PC i Xbox Series X|S – 15 września

Wraz z premierą ostatniej wymienionej powyżej gry z biblioteki Xbox Game Pass wyleci też kilkanaście gier. Wśród nich znajduje się A Plague Tale: Innocence – to ostatnie dni, by zagrać w abonamencie.

Źródło: Xbox