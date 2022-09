Od jutra można będzie pobierać kolejną porcję gier przygotowanych dla abonentów PlayStation Plus. Tym razem wycelowano głównie w fanów wyścigów, ale chyba tych mniej wybrednych.

PlayStation Plus na wrzesień 2022

Need for Speed Heat

Granblue Fantasy: Versus

Toem

Trochę się ostatnio zmieniło, bo nowy PlayStation Plus obejmuje aż trzy abonamenty - Essential, Extra i Premium. W ramach każdego z nich można oczekiwać comiesięcznego zestawu gier, który najskromniej wypada w przypadku najtańszej opcji. I w tym miesiącu niektórzy będą odczytywać to bardzo dosłownie. Nawet biorąc pod uwagę ofertę z zeszłego miesiąca, przygotowane tytuły nie porywają.

Wprawdzie Need for Speed Heat to dość świeża propozycja z bardzo popularnej serii, ale ogólnie daleko jej do grona najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat. Została przyjęta przeciętnie przez branżowe media i jeszcze chłodniej przez graczy. Nie znaczy to jednak, że nie spodobała się nikomu, być może również wśród opłacających PlayStation Plus Essential znajdą się zadowoleni.

Uzupełniające ofertę Granblue Fantasy: Versus oraz Toem to już znacznie mniej znane produkcje. Mowa odpowiednio o klasycznej bijatyce 2.5D dla sympatyków anime oraz izometrycznej przygodówce, która najbardziej wyróżnia się chyba czarno-białą oprawą graficzną.

Znacznie ciekawiej w wariantach Extra i Premium

Oczywiście powyższymi tytułami mogą cieszyć się także opłacający wariaty Extra i Premium. Dodatkowo w tych przypadkach udostępnionych będzie sporo innych propozycji. Nieco później, bo dopiero 20 września, ale tu będzie z czego wybierać, ponieważ pojawią się: Deathloop, Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, Chicory: A Colorful Tale, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5, Alex Kidd in Miracle World DX, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, Rayman Legends oraz Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition.

Poza tym w przypadku wariantu Premium dojdą do tego jeszcze klasyki znane z poprzednich generacji konsol. Mowa o Syphon Filter 2, The Sly Collection, Sly Cooper: Thieves in Time, Bentley’s Hackpack, Toy Story 3 i Kingdom of Paradise.

Jak oceniacie wrześniową ofertę?

Źródło: playstation, PlayStation Access