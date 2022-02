Walcząca Ukraina potrzebuje broni. Jedną z nich jest łączność internetowa i o nią poproszono Elona Muska. Czy internet Starlink jest najlepszym sposobem na zapewnienie ogarniętemu wojną krajowi łączności ze światem?

Odcięcie Ukrainy od świata to jeden z prawdopodobnych skutków ataku wojsk rosyjskich. Internet jest tam dostępny tylko za pośrednictwem infrastruktury naziemnej, której nie oszczędzają bombardowania i ostrzały. Na świecie, a dokładnie na orbicie jest coś bardziej praktycznego: satelity Starlink i dostarczany przez nie internet od SpaceX Elona Muska. Czy uruchomienie internetu Starlink na terenie ogarniętej wojną Ukrainy jest możliwe?

Dlaczego Elon Musk udostępnił w Ukrainie internet Starlink?

O uruchomienie internetu satelitarnego poprosił Elona Muska na Twitterze wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow:

@elonmusk podczas gdy ty próbujesz skolonizować Marsa — Rosja próbuje zająć Ukrainę! Podczas gdy twoje rakiety z powodzeniem startują w kosmos, rosyjskie rakiety atakują ukraińskich obywateli! Prosimy o udostępnienie Ukrainie stacji Starlink i zwrócenie się do rozsądnych Rosjan, aby się powstrzymali.

Odpowiedź nie pozostała bez odpowiedzi i to konkretnej:

Serwis Starlink jest już aktywny w Ukrainie. Więcej terminali w drodze.

Chociaż na Twitterze reakcja Elona Muska spotkała się z wyścigiem podziękowań, to całkiem słusznie pojawiły się też obiekcje. Wsparcie okazane Ukrainie jest bowiem dostarczeniem broni, którą będzie trudno odbezpieczyć.

Na czym polega uruchomienie internetu Starlink w Ukrainie?

Uruchomienie internetu Starlink to przede wszystkim otworzenie łączności dla satelit z konkretnym obszarem. W przypadku zamówień komercyjnych jest to zaledwie kilka kilometrów wokół adresu, jaki przewiduje umowa ze SpaceX. To w jego obrębie musi znaleźć terminal użytkownika, z który współpracuje z routerem generującym sieć WiFi dla urządzeń końcowych.

Oznaczenie całego terytorium Ukrainy jako aktywnego dla systemu satelit Starlink nie jest problematyczne, ale odbiorcy potrzebują terminali. Bez nich Ukraińcy nie będą mieli jak skorzystać z gestu właściciela SpaceX. Stąd deklaracja Muska o urządzeniach, które są w drodze.

Czy internet Starlink będzie działał w Ukrainie?

SpaceX planowało dostarczanie internetu Starlink na terenie Ukrainy dopiero w 2023 roku. Dlatego decyzja Elona Muska o jego wcześniejszym uruchomieniu wzbudziła także wątpliwości co do braku aktywnej na terenie Ukrainy stacji naziemnej. Jej wcześniejsze uruchomienie mija się z celem. Stanowiłaby wrażliwy na uszkodzenia element infrastruktury naziemnej.

Tymczasem akurat stacja naziemna na Ukrainie nie jest niezbędna. SpaceX od niedawna wysyła na orbitę satelity wyposażone w możliwość nawiązywania pomiędzy sobą połączeń laserowych. One nie potrzebują już komunikowania się ze stacją naziemną. Te, które stacji wymagają, mogą wykorzystywać na przykład stację zlokalizowaną w okolicach Warszawy. Pierwsi użytkownicy internetu Starlink w Polsce korzystali ze stacji na terenie Niemiec, dla której awaryjną była stacja w Wielkiej Brytanii.

Wszystko to oznacza, że dostępność uruchomionego internetu Starlink na Ukrainie jest możliwa. Wymaga jednak dostarczenia ludziom na terenie objętym działaniami wojennymi dużej ilości terminali klienckich. Powierzchnia Ukrainy to ponad 600 tysięcy km2, czyli dwukrotność powierzchni Polski i sporo tam wrogich Rosjan, którzy internet także mogą cenić. Elon Musk zadeklarował większą pomoc, niż ta, o którą poprosił go Fedorow. Mimo to faktyczna dostępność internetu Starlink dla mieszkańców płonącej Ukrainy nie będzie prosta do osiągnięcia.

Żródła: Twitter, starlink.com