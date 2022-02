Mychajło Fedorow, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy, opublikował na swoim twitterowym koncie list, który wystosował do Tima Cooka. Fedorow apeluje o odcięcie Rosji od produktów i usług firmy Apple.

List ukraińskiego wicepremiera do Tima Cooka

We wspomnianym liście Fiodorow wyraził nadzieję, że firma Cooka zrobi wszystko co możliwe by ochronić jego kraj przed atakiem Rosji. Fedorow podkreśla, że istotne byłoby zablokowanie dostępu do sklepu App Store. Takie działania miałyby zmotywować młodzież oraz aktywnych obywateli kraju najeźdźcy do próby powstrzymania tego co się obecnie dzieje.

W chwili publikacji tego tekstu przedstawiciele firmy Apple nie odpowiedzieli na wspomniany list.

Apple wspiera Ukrainę

Tim Cook napisał wczoraj na Twitterze, że jest zaniepokojony tym co się dzieje na Ukrainie, a jego firma będzie wspierać lokalne działania humanitarne, których celem jest pomoc atakowanemu przez Rosję krajowi.

Warto dodać, że sankcje nałożone na największe rosyjskie banki spowodowały, że w tym kraju nie jest obecnie możliwe korzystanie z usługi Apple Pay oraz Google Pay.

Mało prawdopodobne wydaje się to, że Apple podejmie jakiekolwiek działania w tym zakresie. Firma od wielu lat współpracuje z rządami silnych gospodarczo krajów takich jak Chiny czy właśnie Rosja. Jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, że Tim Cook podpisał z chińskim rządem umowę, w której zobowiązał się do wsparcia chińskiej gospodarki w zamian za ulgi związane z prowadzoną w tym kraju przez Apple działalnością gospodarczą.

Źródło: MacRumors, Grafika: Wikipedia