Wprawdzie wizyty w sklepach stacjonarnych są obecnie niewskazane, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe, ale producenci i sprzedawcy nie przestają zachęcać do zakupów online. Samsung wystartował z nową promocją.

Wybrany smartfon Samsung Galaxy i tablet za 50% ceny

Przygotowana oferta powinna zainteresować przede wszystkim osoby rozglądające się za nowym smartfonem. Tym bardziej te celujące w model ze średniego segmentu. Chodzi tutaj o smartfony Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite.

Promocja nie polega na niższej cenie. Kupujący jeden z wymienionych smartfonów u wybranych partnerów handlowych firmy Samsung (np. Komputronik) otrzymują możliwość zakupu wybranego tabletu z rabatem wynoszącym 50%.

Zasada jest prosta. Do Galaxy A51 dodawany jest Galaxy Tab A8 WiFi za 50% ceny. W przypadku zakupu Galaxy A71, Galaxy S10 Lite lub Note 10 Lite Galaxy można z kolei liczyć na Galaxy Tab A10 WiFi za 50% ceny. Nie są to tablety z najwyższej półki, ale oferujące specyfikacje pozwalające np. na korzystanie z aplikacji dla dzieci, a to w obecnej sytuacji nakazuje określać promocję jako trafioną.

Obowiązuje ona od dziś do 12 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Pełne regulamin, a także listę partnerów handlowych biorących udział w promocji znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Samsung

