Miesiąc przed premierą wyciekły rendery nowego urządzenia od Google

Miesiąc przed wydarzeniem Google I/O 2023, do sieci wyciekły zdjęcia nadchodzącego smartfonu od giganta z Mountain View. Dzięki temu możemy się przyjrzeć jego wyglądowi i kolorom, w których ma być dostępny w sprzedaży.

10 maja 2023 r. w Stanach Zjednoczonych odbędzie się wydarzenie Google I/O 2023, na którym producent zamierza m.in. zaprezentować swój średnio półkowy telefon Google Pixel 7a. Do teraz w sieci pojawiły się już zdjęcia realnego produktu i prawdopodobna specyfikacja. Tym razem otrzymujemy natomiast wysokiej jakości rendery oraz dodatkowe szczegóły specyfikacji. Przyjrzyjmy się bliżej nadchodzącemu „Pikselowi”.

Wyciekły rendery Google Pixel 7a

Google Pixel 7a (Biały)

Jak widać na powyższym obrazie, urządzenie będzie dostępne w białym kolorze (poniżej możemy zobaczyć wersje szarą i niebieską). Udostępnione rendery (opublikowane przez MySmartPrice) jasno pokazują nam również, że Google Pixel 7a będzie wyposażony na pleckach w dwa obiektywy do zdjęć (ponownie umieszczone na specyficznej wyspie) i na froncie w pojedyncze „oczko” na aparat do selfie. Pod względem wzornictwa Google Pixel 7a będzie mocno nawiązywał do swojego poprzednika, gdyż nadal kształt, gabaryty, czy ramki wokół wyświetlacza wyglądają bardzo podobnie.

Google Pixel 7a (Szary i Niebieski)

Oczekiwania wobec specyfikacji Google Pixel 7a

Jak już mieliśmy okazję pisać na łamach naszego serwisu, Google Pixel 7a będzie wyposażony w 6,1 calowy wyświetlacz typu OLED z odświeżaniem 90Hz. Pod maską urządzenia najprawdopodobniej znajdziemy autorskie SoC giganta z Mountain View - Tensor G2. Procesor ten będzie sparowany z 8GB pamięci RAM i do 256GB pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o aparaty, Google Pixel 7a ma nam zaoferować główny aparat 64Mpix (Sony IMX787), ultraszerokokątny obiektyw 12Mpix oraz „oczko” do selfie o rozdzielczości 10,8 Mpix. Bateria powinna mieć pojemność w okolicy 4400mAh i posiadać funkcje szybkiego ładowania. Sam Google Pixel 7a będzie działał na najnowszym systemie operacyjnym Android 13.

Google Pixel 6a - znajdźcie pięć różnic w stosunku do następcy...

Jak oceniacie nowy sprzęt od Google? Skusilibyście się na nowy, średnio półkowy smartfon z serii Pixel?

Źródło: 91mobiles