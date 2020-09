Już za chwileczkę, już za momencik doczekamy się prezentacji kart graficznych GeForce RTX 3000. Nim się to stanie, mamy dla Was niespodziankę od Inno3D – zdjęcia niereferencyjnych modeli GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3080.

Redakcja VideoCardz dotarła do zdjęć nowych kart Inno3D, które niebawem mają zostać wprowadzone do oferty producenta. Co prawda specyfikacja modeli jeszcze nie została ujawniona, ale możemy przyjrzeć się budowie kart i zastosowanym chłodzeniom.

Inno3D gotowe do premiery nowych kart GeForce RTX 3000

Modele GeForce RTX 3090 i RTX 3080 iChill X4 to topowe konstrukcje Inno3D – producent zastosował potężne, trzyslotowe chłodzenie z czterema wentylatorami (trzema dużymi i jednym małym z boku obudowy). Uwagę zwraca także wygląd kart. Wersje iChill utrzymano w agresywnej stylistyce, a całość przyozdobiono podświetleniem RGB LED.

Bardzo podobnie prezentują się modele GeForce RTX 3090 i RTX 3080 iChill X3. Karty wykorzystują zbliżone chłodzenie (też z podświetleniem RGB LED), ale producent zastosował tylko trzy wentylatory (zrezygnowano z niewielkiego wentylatora na boku obudowy).

Model GeForce RTX 3090 Gaming X3 to jeszcze uboższa propozycja – nadal mamy do czynienia z trzema wentylatorami, ale zrezygnowano z podświetlenia LED. Niektórym karta Inno3D może przypominać konkurencyjne modele ASUS ROG Strix.

Na koniec model Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC. Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z dwoma wentylatorami (samo chłodzenie jest dosyć rozbudowane i wymaga trzech wolnych slotów na karty rozszerzeń). Do działania karty wymagane jest podpięcie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

Kiedy premiera kart GeForce RTX 3090 i RTX 3080?

Jeżeli śledzicie nasze newsy, termin prezentacji nowych kart powinien być Wam doskonale znany – dzisiaj o 18:00 Nvidia organizuje konferencję, na której podobno zapowie serię GeForce RTX 3000. Spodziewamy się, że zaraz po wydarzeniu swoje autorskie modele zaprezentują też producenci – wiemy, że nowe karty szykuje Inno3D, ale też Gainward i Zotac.

Źródło: VideoCardz

Zobacz więcej o nowych kartach Nvidii: