Ciągle czekamy na oficjalną premierę kart graficznych GeForce RTX 3000. Firma Gainward postanowiła jednak zrobić nam niespodziankę i… już teraz wprowadziła do oferty modele GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3080.

Gainward prezentuje autorskie karty GeForce RTX 3090 i RTX 3080

W ofercie producenta pojawiły się niereferencyjne modele z serii Phoenix, w których zastosowano to samo chłodzenie – to nowa konstrukcja, która ma prawie 30 cm długości i zajmuje trzy miejsca dla kart rozszerzeń. Mamy więc do czynienia z naprawdę pokaźnym sprzętem.

Chłodzenie obejmuje masywny radiator, kilka niklowanych rurek cieplnych oraz trzy duże wentylatory z pólpasywnym trybem pracy (Zero RPM), a na rewersie znalazła się metalowa płytka backplate. Warto dodać, że karty przyozdobiono programowalnym podświetleniem RGB LED.



Modele GeForce RTX 3090 dodatkowo zostały wyposażone w złącza do łączenia kart w trybie SLI NVLink

Jeżeli chodzi o złącza, producent przewidział jedno wyjście HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4, a także dwa gniazda zasilające PCIe 8-pin. Modele GeForce RTX 3090 dysponują dodatkowymi złączami dla budowy konfiguracji SLI NVLink.

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix i Phoenix GS

GeForce RTX 3090 wykorzystuje układ graficzny Nvidia Ampere GA102 z 5248 jednostkami CUDA i dysponuje 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Dane pokrywają się zatem z wcześniejszymi przeciekami o specyfikacji.

Zwykły model Phoenix pracuje ze standardowymi zegarami – 1695 MHz dla rdzenia i 19 500 MHz dla pamięci VRAM. Producent przygotował też fabrycznie przyspieszoną wersję Phoenix Golden Sample, gdzie rdzeń podkręcono do 1725 MHz (zegar pamięci pozostał nietknięty).

Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix i Phoenix GS

Niżej w hierarchii planuje się model GeForce RTX 3080. Dane techniczne pokrywają się z naszymi wcześniejszymi przeciekami – karta bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA102 z 4352 jednostkami CUDA i oferuje 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit.

Także i w tym przypadku producent przygotował dwie wersje. Standardowy GeForce RTX 3080 Phoenix pracuje z taktowaniem 1710 MHz dla rdzenia i 19 000 MHz dla pamięci, a wariant Phoenix Golden Sample został podkręcony do 1740 MHz.

RTX 3090 Phoenix GS Układ graficzny Nvidia Ampere GA102 Nvidia Ampere GA102 Nvidia Ampere GA102 Nvidia Ampere GA102 Rdzenie CUDA 4352 4352 5248 5248 Taktowanie GPU 1710 MHz 1740 MHz 1695 MHz 1725 MHz Pamięć VRAM 10 GB GDDR6X 320-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie VRAM 19 000 MHz 19 000 MHz 19 500 MHz 19 500 MHz Wyjścia wideo HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Chłodzenie autorskie (2,7 slota) autorskie (2,7 slota) autorskie (2,7 slota) autorskie (2,7 slota) Zasilanie (TGP) 2x 8-pin (320 W) 2x 8-pin (320 W) 2x 8-pin (350 W) 2x 8-pin (350 W)

Premiera kart GeForce RTX 3000 zbliża się coraz większymi krokami

Jutro wieczorem Nvidia organizuje konferencję, na której podobno ma zaprezentować nową generację kart graficznych GeForce RTX 3000. Już nie możemy się doczekać!

Po konferencji swoje modele powinni ujawnić też inni producenci. Warto dodać, że wcześniej pisaliśmy o autorskich kartach GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070 firmy Zotac.

Źródło: Gaiwnard

