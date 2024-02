Czy Apple naprawdę może to zrobić? Według internetowych doniesień iPhone 16 dostanie układ aparatów jak sprzed czterech lat.

Producenci smartfonów co pewien czas modyfikują ich wygląd. A to otaczają aparaty obszerną “wyspą”, a to ją usuwają. Czasem krawędzie ekranu i obudowy są zaokrąglone, a czasem bardziej kanciaste. Za każdym razem słyszymy natomiast, że to krok w dobrą stronę, na co każda firma ma kilka “mocnych” argumentów. Oczywiście, chodzi o to, by w jakiś sposób odróżnić nową generację od poprzednika. Od jakiegoś czasu telefony Apple wyglądają natomiast podobnie. Może się to jednak wkrótce zmienić. Do sieci trafił bowiem rzekomy schemat wygłądu aparatów w iPhone 16.

Hmm, gdzieś to już widziałem - nowy pomysł na ułożenie aparatów w iPhone 16, czy tylko plotka?

Zdjęcia, które podobno obrazują makiety nowego iPhone 16 pojawiły się na jednym z kont w serwisie X. Apple miałoby według nich zrezygnować z obecnego projektu - dwóch obiektywów ułożonych nieco na skos, otoczonych większą wyspą. Patrząc na iPhone 15 (a także iPhone 14) mam nieodparte wrażenie, że czegoś tam brakuje. Wersja “Pro” ma w końcu dodatkowy obiektyw.

W iPhone 16 miałoby się to zmienić. Dwa obiektywy ułożone jeden pod drugim nie wskazują już na to, że powinno im towarzyszyć trzecie “oczko”.

Problemem, przynajmniej moim zdaniem, może być natomiast spore podobieństwo do iPhone 12. Mówimy w końcu o telefonie, mającym już cztery lata na karku. Czy kupując nowy model pod koniec 2024 roku ktoś chciałby dostać coś, co przypomina starego iPhone’a?

Informacje o zmianie wyglądu nie są oficjalne

Oczywiście, być może to tylko pogłoski. Można w końcu powiedzieć, że każdy może opublikować wpis z wymyślonymi przez siebie “doniesieniami”. W tym przypadku nieco prawdopodobieństwa dodają natomiast dołączone do tweeta zdjęcia.

Podstawowa wersja iPhone 12 (64 GB pamięci na dane) kosztuje dziś niecałe 2500 złotych. To znacznie mniej, niż cena najnowszego iphone 15 (3799 zł w wersji 128 GB).

Źródło: @MajinBuOfficial (X)

