Zniżka 10% na start. Media Markt z przytupem wprowadza aplikację mobilną

Posiadanie aplikacji mobilnej staje się powoli standardem u dużych sprzedawców internetowych. Jeden z czołowych marketów z elektroniką właśnie oficjalnie debiutuje ze swoją aplikacją, a robi to z promocyjnym przytupem.

Elektroniczny gigant Media Markt ostatnimi czasy solidnie pracuje nad wzmacnianiem swojej pozycji na polskim rynku - oferuje lepsze niż kiedyś promocje, odświeżył swoją stronę internetową, a teraz zachęca do zainstalowania aplikacji mobilnej i dołączenie tym samym do programu myMediaMarkt.

Jak zachęca? Całkiem sprawnie, oferując 10% zniżki na pierwszy zakup w tejże aplikacji, pod warunkiem zakupu dwóch lub trzech produktów. Jeśli nie macie nic przeciwko rejestracji w kolejnej apce, a także gotowi jesteście wyrazić zgodę (choćby chwilową) na otrzymywanie newslettera, to może być dla Was całkiem dobra promocja. Zwłaszcza, że Media Markt ma szeroki asorytment i został on objęty akcją niemal w całości. Inaczej rzecz ujmując: drugi produkt wcale nie musi być drogi, stanowiąc dopełnienie codziennych zakupów, takich jak opakowanie kawy czy worki do odkurzacza.

Program myMediaMarkt nie różni się znacząco od innych tego typu programów, mających budować lojalność klienta w czasach, w których głównie cena i obsługa klienta są głównym przyczynkiem do jego wyboru sprzedawcy. Zapewnia głównie drobne benefity, takie jak dodatkowe kupony na zakupy, 10 złotych zniżki na zakupy za każde wydane 1000 złotych, czy aż 45 dni na zwrot produktu, zamiast standardowych 30 dni. Można też używać apki w trakcie zakupu w sklepach stacjonarnych, by wszystkie paragony i całą historię zakupów w Media Markt mieć w jednym miejscu.

Więcej o akcji znaleźć można na dedykowanej stronie:

Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach - na Android i iOS Promocja z aplikacją dotyczy zarówno nowych, jak i starych klientów (już zarejestrowanych w sklepie), a trwać ma do poniedziałku 26 lutego włącznie.

źródło: Media Markt

